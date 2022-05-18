ANKA’dan 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919’un 103.yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadığımızı dile getirerek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Cumhuriyet ile taçlandırılan bu mücadelenin değerini bugün çok daha iyi idrak ediyoruz. Bu özel günün gençlere armağan edilmiş olması, ülkenin kaderinin gençlerin elinde olduğu vurgusu açısından önemlidir. Bizler gençlerimizin, bu emaneti sonsuza kadar koruyacağına ve sonraki nesillere en iyi şekilde bırakacaklarına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu mesajında, “ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103.yılını yaşamanın mutluluğu, coşkusu ve heyecanını yaşıyoruz. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına inanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’dan başlayarak, bağımsızlık meşalesini yaktı. İşgal altındaki Anadolu’da eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesi başladı. Bu mücadele sonucunda yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden genç ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Atatürk, büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyeti, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize armağan ederek onlara ne kadar güvendiğini de gözler önüne serdi. Şüphesiz ki, gençlerimiz de kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacak ve Cumhuriyetimizin çağdaş uygarlık yolunda hak ettiği hedefe ulaşabilmesi için var gücüyle çalışacaktır. Bizim de Türkiye Cumhuriyeti’nin ancak gençlerin omuzlarında hep daha ileriye yükseleceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, bu günümüzün ve geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.