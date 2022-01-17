ANKA hastanesi yönetimi başarıyı takdir etti

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde her geçen gün artan hasta memnuniyeti dolayısıyla bütün poliklinik çalışanlarına teşekkür edildi.

Hasta memnuniyeti odaklı yaklaşımı, teknolojik alt yapısı ile güncel, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri sunan ANKA Hastanesi sağlık sektöründeki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. ANKA Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’ne gelen hastaların aldığı hizmetlerden duydukları memnuniyet 2021 yılında düzenli olarak arttı. ANKA Hastanesi Yönetimi ise hasta memnuniyeti oranını her geçen gün daha da yükseğe çıkaran Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarına ve tüm poliklinik çalışanlarına pasta keserek teşekkür etti.

Doktor ve sağlık çalışanlarını başarılarından dolayı takdir eden ANKA Hastanesi Genel Müdürü Av. Cengiz Bayram, “Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’mizin bu başarısı bizi gururlandırdı. Doktor ve poliklinik çalışanlarımıza teşekkür etmek istedik. Bu başarıyı koruyup insanlara ihtiyacı olan sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz. Hastanemizde Kadın Hastalıkları ve doğum ile ilgili genel tanı ve tedavi hizmetlerinden başlayarak, menopoz ve osteoporozdan, doğum kontrol yönetimlerine, riskli ve normal gebeliklerin takibine, jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisine kadar pek çok alanda hizmet vermekteyiz. Hastanemize sadece ilimizden değil çevre iller hatta yurt dışından çok sayıda hasta gelmektedir. Bunda hekim ve sağlık çalışanlarımızın başarısı ve hasta memnuniyetinin payı büyük. Bizi onurlandıran hekim, sağlık çalışanlarımız ve tüm hastalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerinde, teknolojik tanı olanaklarının desteğinde uzman ve tecrübeli hekim kadrosu ile özel donanımlı ameliyathaneler ve poliklinik uygulamalarıyla pek çok alanda tedavi hizmeti verilmektedir.