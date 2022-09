Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2022-2023 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü A Futbol Takımı ve futbol şubesinde görev yapan teknik adamlarla bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu, akademi ve kulüp çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

Yeşil sahada amatör heyecanın başlamasına kısa bir süre kala meşin yuvarlağın başında hummalı bir mesai içerisinde olan genç kramponlarla Dülük Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen antrenman sonrasında bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, teknik kurmaylardan altyapı faaliyetleri, spor akademisi çalışmaları ve yetenek taramaları hakkında bilgiler aldı. Altyapıdan yetişen 16 sporcu ile yeni sezonda yeşil sahada yerini alacak olan yeşil-siyahlı kulüpte forma giyen genç yeteneklerle koyu bir sohbet gerçekleştiren Başkan Fadıloğlu, tüm sporculara ve teknik heyete başarılar diledi.

’’Biz de bundan gururlanıyoruz’’

Tüm sporcuları kendi evlatları gibi gördüğünü dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben, öncelikle şu ana kadar emek veren teknik kadroya, tüm sporcularımıza ve hocalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizim istediğimiz de tam manasıyla buydu. Hakikaten kendi öz evlatlarımızın kademe kademe yukarıya çıkmasını istiyorduk. Altyapıdaki hocalarımızın desteğiyle bugün üniversiteye gidip, üniversite eğitimi gören kardeşlerimiz var, üniversiteyi tamamlayıp hoca olarak dönen kardeşlerimiz var. İşte tam manasıyla sporun tabana yayılması noktasında da en önemli isteğimiz buydu. Tabii özellikle bizim sizlerden beklentimiz, centilmenlik ve fair-play çerçevesinde birbirimizin hakkına ve hukukuna uyacak şekilde nitelikli birey olarak yetişmek. Tabii bu, hocalarımızın bizlere vermiş olduğu destekle oluyor. Allah, hepinizden razı olsun. Şimdiye kadar hiçbir sporcumuzun hakkında negatif bir söz gelmedi. Bize söz gelmediği müddetçe biz de bundan gururlanıyoruz. Her biriniz, kendi evladımız gibisiniz. Bizim derdimiz, hakikaten Türk sporuna, özellikle de şehrin evladını alıp kademe kademe yukarıya çıkartmak. O açıdan yalnızca amatör kümede hizmet eden hocalarımızın sırf amatör kümeye odaklanmayıp, U10’dan başlayıp yukarıya kadar taşıyor olması, bizim için çok önemli. Ben, bu vesileyle yeni sezonda hepinize başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

’’Çok büyük katkı ve destekleri var’’

Programda konuşan Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, “Öncelikle sporu ve sporcuyu seven bir başkanımız var, onun kıymetini bilmemiz lazım. Başkanımızın her zaman bize çok büyük katkı ve destekleri var. Bu anlamda Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii şunu da unutmamak lazım. Her şey zıddı ile kaimdir. Beyazın ne kadar beyaz olduğunu siyah ile öğreniriz. Rakip olmaz ise müsabaka olmaz, bizim rakibe saygıyı sağlamamız lazım ki müsabakada bir fark oluşsun. Biz kurumsal bir takım olarak zaten farklı bir duruşumuz. Farklı bir karakterimiz ve farklı bir yapımız var. Bunu her zaman sürdürmemiz lazım. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir sezon geçirdik. Kimsenin beklemediği kadar üst seviyelerde bir başarı yakaladık. Bu çizgiyi sürdürmemiz lazım. Bu mana da yaptığımız işi güzel ve ciddi bir yapıda yapmamız lazım. İnşallah bu yıl da sakatsız, sorunsuz güzel bir sezon geçiririz. Ben, emeklerinden dolayı bir kaz daha Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.