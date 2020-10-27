Altunkaya’dan 29 Ekim kutlaması

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yayımladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Milli Mücadelenin milletin azim ve kararlılığı sonucu başarıya ulaşarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulduğunu belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Altunkaya, “Dünyada eşine ender rastlanabilecek bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanması ve Cumhuriyetin kurulması, milletimizin birlik ve beraberlik halinde hareket etmesiyle imkansızmış gibi görünen sorunların bile üstesinden gelineceğinin en güzel göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın coşkusunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Altunkaya, “Birlik ve beraberliğimizin teminatı olan Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara taşımak en büyük görevimizdir. Birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Cumhuriyeti daha da güçlendirmek için yatırım, üretim, istihdam ve ihracata devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarken, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.