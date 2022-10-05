Alleben öykü yarışması için başvurular başladı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “Alleben Öykü Yarışması”na başvurular başladı.

Gaziantepli gençlerin edebiyata olan ilgisini arttırmak, öykü alanında yeni yetenekleri keşfetmek, Gaziantep’i Gaziantep yapan geleneksel ve modern değerleri çağdaş edebiyata taşımak amacıyla düzenlenen yarışma ortaokul ve lise öğrencileri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler öykülerin mekanı olarak Gaziantep’i kullanacak, öykülerde işlenen olaylar Gaziantep’in eski mahalleleri başta olmak üzere şehrin sokaklarında, caddelerinde, tarihi mekanlarında, eski Antep evlerinde, cami ve han gibi yapılarda geçecek. Ortaokul 6 ve 7’nci sınıflar ile lise 9 ve 10’ncu sınıflar olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya, merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yaşayan öğrenciler 21 Ekim’e kadar başvuru yapabilecek. Lise ve ortaokul kategorisinde kazanan yarışmacılardan birinciler 2 bin 500 lira, ikinciler bin 500 lira, üçüncüler ise bin lira ödül alacak. Yarışma şartnamesi ve detaylara http://www.gazikulturas.com/kultur-sanat/alleben-oyku-yarismasi-basvurulari-basladi/ adresinden ulaşılabiliyor.

Yarışmanın jürileri ise Gazikültür AŞ Genel Müdürü Dr. Halil İbrahim Yakar, öykücü, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Muhammet Erdevir, öykücü Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Adige Batur, öykücü Fatih Kutlubay ve öykücü Türkçe öğretmeni İbrahim Halil Çelik olacak.