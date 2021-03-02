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Afet risk yönetimi için yeni yol haritası belirleniyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İçişleri Bakanlığı’nın himayelerinde düzenlenen İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı’na katıldı. Başkan Şahin, afet risk yönetimi için çarenin zihinsel dönüşüm olduğunu söyledi.

GAZİANTEP 02.03.2021, 13:31
Afet risk yönetimi için yeni yol haritası belirleniyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İçişleri Bakanlığı’nın himayelerinde düzenlenen İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı’na katıldı. Başkan Şahin, afet risk yönetimi için çarenin zihinsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Toplumun ve alt-üst yapı yatırımlarının meydana gelebilecek doğal ve teknolojik afetlere maruz kalmasını ortadan kaldırmak ya da azaltmak amacıyla Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TAHRAP) adı alında faaliyet gösteren İRAP’ın İstanbul sunumunda TBB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmacı olarak yer aldı. Afet riskinin yönetimi konusunda fikir sahibi olmak ve yol haritası belirlemek için Japonya’da Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ile bir araya geldiklerini belirten Şahin, “Ziyaretimizde koruyucu ve önleyici tedbirler noktasında var olan eksiklerimizi gözlemledik ve toplum olarak bir zihinsel dönüşümün gerekli olduğunun farkında vardık” dedi.

İstanbul’da organize edilen sunumda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AFAD İstanbul İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Alper İlki, AFAD Başkan Vekili Hamza Taşdelen ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu bulundu.

“Telsiz sistemine geçilecek”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ana amacının afet riskini tanımlama zayıf ve güçlü riskleri bilimsel olarak ortaya koymak olduğunu dile getirerek, “2020 afetler açısından üzücü bir yıl oldu. Türkiye 1999 depremini afet yönetiminin miladı olarak kabul etti. Yapılan tüm bilimsel tahliller İstanbul civarında bir depremin uzak olmadığını gösteriyor. Bugün burada da olabilir, az sonra da olabilir. 1 yıl sonra da olabilir. Aldığımız sorumluluk gereği telefonumuz 24 saat yanımızda durur. Bu tip afetlerin depremlerin 100 yıllık bir zamanı yok. Türkiye 99 depremin sonrası adımlarını peşi sıra attı. Hırvatistan’da deprem oldu, hemen ekiplerimiz yolladık, çünkü depremin sıkıntısını biliyoruz. Bakanımız Çavuşoğlu Hırvatistan’daydı. Hırvatistan’da da kardeşliğimizi götürdük. Kapasitemizi çok geliştirdik. Şu an 52 bin biriket ev İdlib’de yapıyoruz. 27 adet lojistik noktamız var. Türkiye afet planını oluşturduk. Örneğin Elazığ’da deprem oldu. 27 grup o masanın etrafındadır. Günlük planımızı yaparız. Orada lojistik vardır, toplanma, barınma, beslenme grupları vardır, hasar tespit grubu vardır. Jandarmamızın ve Emniyetin telsizleri var. Mart ayının başında İstanbul’da DİAMAR telsiz sistemine geçilecek. Geçen gün Ağrı’da Jandarma telsizi ile polis telsizini aynı anda konuşturabilme imkanına sahip oldu” ifadelerini kullandı.

“Koruyucu önleyici tedbir kısmındaki eksiklerimizi tamamlamalıyız”

Sunumda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gerçekleştirilen İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı’na Türkiye Belediyeler Birliği olarak yapılan çalışmaları anlatmak için bulunduklarını ifade ederek, “Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığım sıralarda Van depreminde çalıştık. AFAD’ın kurumsal kapasitesinde geldiği noktayı çok önemli buluyorum. Hem beşerî sermaye hem de kullanılan makine teçhizatında altyapı bakımından çok önemli bir noktaya gelindi. Türkiye Belediyeler Birliği ekibi olarak öncelikle şunu belirtmek istiyorum; bir paradigma değişimine ihtiyaç var. Bu gereklilikten hareketle Japonya’ya gittik. Ülkenin kalkınma ajansı olan JICA ile birlikte çalışma fırsatı bulduğumuzda koruyucu-önleyici tedbir kısmında daha yapılması gereken çok önemli işlerin olduğunu gördük. Eksiklerimizin farkına vardık. O nedenle JICA ile yapmış olduğumuz bu çalışmayı incelediğimizde Japonların bu konuda yüksek teknolojiyi nasıl kullanarak uygulamada zihinsel dönüşümü başardığını gördüğümüzde hemen Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde de belediye başkanlarımızla bu paradigmayı bütün belediyelere uygulamaya sokmanın çok büyük gereklilik arz ettiğini ifade ettik. Belediyelerimizde çalışan herkesle birlikte bu zihinsel dönüşümü başarmamız gerekiyor. Burada özellikle aile bilinci çok önemli. Dirençli ve güvenli aileler, dirençli okullar tesis etmezsek zihinsel dönüşümü başaramayız. Toplumsal dönüşümü, yapamayız” şeklinde konuştu.

“Büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç var”

İçişleri Bakanı’nın hazırlamış olduğu kurumsal kapasiteyi Gaziantep’te Vali Davut Gül ile incelediklerinde projenin ailelerde konuşulacak hale dönüştürülmesi gerektiği görüşünde hem fikir olduklarını dile getiren Başkan Fatma Şahin, “Bu bir milli seferberlik. Büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Hiç kimse başka birinden beklemeden üzerine düşen sorumluluğu alıp çalışmalı. Bu amaç doğrultusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak TUBİTAK ile Deprem Master Planı’nın imzasını attık. Bu planı çok önemli buluyorum. Teori ile pratiği birleştirmeliyiz. Bu planla birlikte farklı bakış açılarıyla bu sorunu ele alarak çözüm üretmemizin yolu açılacak” dedi.

“Gaziantep modeli bir kardeşlik modelidir”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile biz 4 yıl gibi uzun bir süre birlikte çalıştıklarını aktaran Başkan Şahin, “Gaziantep’te bir model oluşturduk. Bu model Gaziantep Modeli’dir. Bu modelin kaynağı kardeşliktir. Gücünü birlikte iş yapma modelinden alan bir kardeşlik. Bizim büyük bir koordinasyona ve dayanışma ruhuna, birlikte iş yapma modeline ihtiyacımız var. Sonuç olarak Türkiye Belediyeler Birliği olarak Bakan Soylu’nun ve İstanbul’un hizmetinde olduğumuzu ifade ediyoruz. İstanbul, güvende ve dirençli ise Türkiye güvende ve dirençlidir” diye konuştu.
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