85 yaşındaki kadının rahminden 25 santimlik kitle çıkartıldı

Gaziantep’te yaşayan 85 yaşındaki Keteyün Yüksel, rahminde yer alan 25 santimetrelik kitle Medical Point Gaziantep Hastanesinde başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

Keteyün Yüksel, kesen rahim kaynaklı kitle sebebiyle Medical Point Gaziantep Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kliniği’ne başvurdu. Keteyün Yüksel, Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı tarafından detaylı biçimde muayene edildi. Tahlil ve tetkikleri gerçekleştirilen hastanın rahminde 25 santimetre olan bir kitle tespit edildi. Yüksel, Kesen’in ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, ‘’Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, 85 Yaşındaki Keteyün Yüksel Hanım’da olduğu gibi ileri yaş hastalarda engel teşkil etmemektedir. Donanımlı merkezlerde, uzman ve güvenli ellerde ileri yaş jinekolojik onkoloji hastaları sağlığına kavuşmaktadır. Hastamızın rahminde yer alan 25 santimetrelik kitle başarılı bir şekilde çıkarıldı ve hastamız bugün de sağlıklı bir şekilde evine gidecek. Bundan sonraki süreçlerde hastamızın takiplerini titiz bir şekilde gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Keteyün Yüksel Kesen ise Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı’ya ekibine ve Medical Point Gaziantep Hastanesi yönetimine teşekkür etti.