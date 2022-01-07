banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
2021’de akaryakıt fiyatlarına 46 kez zam geldi
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?

2 asırdır dünyayı ağırlıyor

Halep Valisi Cemil Paşa’nın emriyle halktan alınan vergilerle 1885 yılında inşa edilen, vergi veremeyenin inşaatında çalıştığı, çalışamayanın da gelip dualar ederek destek verdiği Şirehan, günümüzde tarihi dokusu bozulmadan dönüştürüldüğü hotel olarak hizmet veriyor. Dünyanın en önemli ticaret kervanlarına ev sahipliği yapan Şirehan hotel, 9 yıldır Gaziantep’in yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerini ağırlıyor.

GAZİANTEP 07.01.2022, 11:20
2 asırdır dünyayı ağırlıyor

Halep Valisi Cemil Paşa’nın emriyle halktan alınan vergilerle 1885 yılında inşa edilen, vergi veremeyenin inşaatında çalıştığı, çalışamayanın da gelip dualar ederek destek verdiği Şirehan, günümüzde tarihi dokusu bozulmadan dönüştürüldüğü hotel olarak hizmet veriyor. Dünyanın en önemli ticaret kervanlarına ev sahipliği yapan Şirehan hotel, 9 yıldır Gaziantep’in yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerini ağırlıyor.

Çin’den başlayan Anadolu ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan dünyanın en önemli ticaret yolu olan tarihi ipek yolu üzerinde yer alan ve 1885 yılında Halep Valisi Cemil Paşa’nın emriyle halktan alınan vergilerle inşa ettiği, vergi veremeyen halkın inşaatında çalıştığı, çalışamayanların ise han bitimine kadar gelip dualar ettikleri han Osmanlı mimarisinin de en güzel örneklerinden biri olarak günümüzde de hizmet vermeye devam ediyor. Kesme taştan inşa edilen, iki katlı hanlar gurubundan olan handa, çok sayıda oda ve ahırı bulunuyor. Yapı olarak handan çok kervansaray görünümündeki hanın doğu, batı ve kuzey yönündeki üç kapından avluya girilmekte, avlunun dört yanından merdivenlerle üst kata çıkılabiliyor. İkinci katta sofa ve kemerli revakların arkasında odalar sıralanmış. Hanın üç cephesinde yer alan kitabelerden yapı hakkında bilgi edinmenin mümkün olduğu hanı diğerlerinden ise üç cephesinde bulunan anıtsal taç kapıları ayırıyor.

Kervansaray işlevinde yapılmış ve uzun yıllar bu şekilde hizmet etmiş olan kare planlı olan han, İpekyolu üzerinde ve Gaziantep’ten Kore’ye kadar uzanan kicaret yolundaki en büyük kervansaray olarak biliniyor. Gaziantep’te XX. yüzyılın başlarında otuz bir han bulunmasına karşın günümüzde varlığını sürdüren az sayıdaki hanlar arasında yer alan Şirehan, gerçekleştirilen restorasyon işlemlerinin de tamamlanmasının ardından tarihi dokusu ve çehresi ile son dönemin göz kamaştıran mekanları arasında yer alıyor.

Yapıldığı günden günümüze kadar ticaret kervanlarının konakladığı Şirehan, günümüzde de aynı misyonunu yürütüyor. Hotel olarak hizmet veren Şirehan’ın müşterilerinin büyük bir bölümü kente tarihi ve turistik gezi ile ticari görüşmeye gelenlerden oluyulor. Şirehan konforu, tarihi dokusu ve yenilenen çehresi ile saşta balayına çıkan çiftlerin, toplantı, kokteyl yapan kurum ve firmaların da en gözde mekanları arasında yer alıyor. Şirehan otel geniş avlusu ise yazın kır ve salon düğünleri, kına gecesi, kişi ve şirketlerin özel organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Şirehan Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Tekin Öztan yapılan ciddi yatırımlar sonucunda Şirehan’ın gelecek nesillere güvenle intikal edebilecek bir niteliğe geldiğini aynı zamanda işlevine uygun olarak konaklama merkezi konseptinde 2013 Mayıs ayında hizmete girdiğini belirterek, " 111 oda ve 200 yatak kapasitesi, 1 kral dairesi, 10 özel oda, 2 junior suit ve 5 ayrı toplantı ve 1 adet balo salonuna sahip olan Şirehan Hotel 2’şer bin metre kareden oluşan iki avlusuyla yaz düğünler ve kokteyller için de önemli bir mekan olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Tahir Tekin Öztan tarihi doku içerisinde gerçekleştirilen düğün, kına gecesi ve şirketlerin tüm özel organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu organizasyonlardaki mutfak hazırlıklarının da Sahan Restoranları güvencesi ile hazırlanıyor" dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8