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1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep’te 1 milyon 8 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP 14.06.2021, 09:52
1 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep’te 1 milyon 8 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucu aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş halde 1 milyon 8 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
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