Ulusal ve uluslararası birbirinden değerli konuşmacıların ve panelistlerin katıldığı zirvede, barınmadan göçe, afetlerden sürdürülebilir kentlere kadar pek çok zengin tema tartışıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Deprem, bizlere vicdanlı olmayan aklın enkaz altında kaldığını gösterdi. Akıllı şehirler kavramı da bu depremde enkaz altında kaldı. Bize akıllı değil vicdanlı şehirler lazım” dedi.

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen, zengin içeriği ve uluslararası üst düzey konuşmacıları ile de bir marka haline gelmeyi başaran GYODER Gayrimenkul Zirvesi bu yıl 18. kez, 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Sektörden pek çok aktörün ve kurumun destekçisi olduğu 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu sene “Şehrini Vicdanla Tamamla” teması ile düzenlendi.

Zirvenin ilk gününde 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremleri konu alan ‘Umut Çizgisi’ belgeselinin özel gösterimi yapıldı. Belgesel, 11 ilimizi etkileyen depremlerden sonra GYODER’in bölgede gönüllü olarak yürüttüğü 100 bin konutun master planlama ve mimari tasarım sürecini anlatıyor.

“AKILLI ŞEHİR KAVRAMI ENKAZ ALTINDA KALDI”

Zirvenin açılış konuşmasını yapan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Bu yıl Zirvemizin açılışını, 8 ay önce tüm ülkemizi yasa boğan ve derinden etkileyen deprem felaketine dikkat çekmek için hazırladığımız belgesel ile yaptık. Geçen yılki Zirvemizin mottosunda ‘Rota Yeniden Oluşturuluyor’ demiştik bu yıl, rota bizi depremle birlikte vicdanımıza getirdi! Bu yıl zirvemizin ana temasına ‘Şehrini Vicdanla Tamamla’ dedik. ‘Kalbi eğitmeden, aklı eğitmek eğitim değildir. Vicdan olmadan bilgi sahibi olmak tehlikelidir’ demiş Aristo. Deprem, bizlere ‘vicdandan mahrum kalan aklın’, enkaz altında kaldığını gösterdi! Akıllı şehirler kavramı da bu depremlerde enkaz altında kaldı. 2023 yılı hem ülkemizde hem de yakın coğrafyalarda yaşanan gelişmelerle ‘vicdan’a ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösterdi. ‘Şehrini Vicdanla Tamamla’, derken; sadece binaların, yolların veya altyapının inşasını kastetmiyoruz. Bu ifade ile şehri yaşayan insana odaklanıyoruz, şehirde yaşam mücadelesi veren, şehirle kavga eden, savaşan, insanı yok eden anlayışa karşı çıkıyoruz. Şehirler, sadece binalardan ibaret değildir. İnsanoğlunun topluluklar halinde yaşadığı yerlerdir. İşte tam da bu yüzden ‘akıllı şehir’ kavramını sevmiyorum. Bize akıllı değil vicdanlı şehirler lazım! Bu vicdanlı şehir dönüşümüne de ancak gayrimenkul sektörü liderlik edebilir. Bizler, şehirlerimizin tasarımından, gelişimine, sürdürülebilirliğine ve yaşanabilirliğine kadar birçok aşamada etkin bir şekilde yer alıyoruz. Bu sorumluluğumuzu vicdanla taşımak zorundayız. Çocuklarımızın vicdanlı şehirlerde yetişebilmesi için… Şehirlerimiz vicdanla imar edilmeli ki, biz ve bizden sonraki nesiller vicdanla yaşayabilsin. Cumhuriyetimizin tam da 100’üncü yılında hep birlikte, ülkemizi daha güçlü, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir geleceğe taşımalıyız. Bize emanet bırakılan bu topraklar da şehirlerimiz de bize emanet ve emanet de ona sahip çıkanındır” diye konuştu.

“İSTANBUL KONUT STOĞUNUN YÜZDE 10’UNU HEDEFLİYORUZ”

Zirvede üzerinde durulan bir diğer konu da erişilebilir konut sorunuydu. GYODER, 20 Temmuz’da erişilebilir konut sorununa çözüm bulmak için kamu-özel sektör iş birliği (KÖİ) ile arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşürecek olan GYODER Yeni Konut Modeli’nin lansmanını yapmıştı. Zirvede, Yeni Konut Modeli’ne dair son gelişmeleri paylaşan Kalyoncu, “Yeni Konut Modeli ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul’da konut stoğunun yüzde 10’unu hedefliyoruz” dedi.

HER ALANDA YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATMALIYIZ

Mehmet Kalyoncu’nun ardından konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu “Dünya iklim değişikliği ve şehircilikle ilgili çok büyük bir risk altında. İklim değişikliği krizi sebebiyle tarihimize baktığımızda yaşanan göçlerin bu sebeple olduğunu görüyoruz. Orman yangınları, seller, deprem, denizlerdeki müsilajlar hepsi yaşanan iklim değişikliği ile ortaya çıkıyor. Her alanda yeşil dönüşümü başlatmalıyız. Aksi taktirde bu tahribatlarla karşı karşıya kalırız. İstanbul’da riskli yapılardaki iyileşmeyi sağlamak için sahadayız. Şu anda 170 bin yapının iyileştirilmesi devam ediyor. ‘Bizim Şehir’ adında bir pilot uygulama yaptık. Burada ana kriterlerimiz; şehirlerin kimlikli, sağlıklı, insan merkezli, çevreci ve teknolojiyi insana faydalı olarak kullanan şehirler olarak ortaya çıktı. Biz bir medeniyet kuracaksak bu perspektiften bakabilmeliyiz” diye konuştu.

EŞİT ŞEHİRLERİ NASIL YARATACAĞIZ

18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan Oxford Üniversitesi’nden Küreselleşme ve Kalkınma Profesörü Ian Goldin da “21. yüzyılın değişiklikleri ışığında şehirlerimizi yeniden düşünme ihtiyacı giderek daha da önemli hale geliyor. Dehşet verici felaketler, depremler, yıkımlar, savaşlar şehirlerin geleceği hakkında yeniden düşünme fırsatı yaratır. Her şeyden önce eşit, sürdürülebilir şehirlerin nasıl yaratılacağına odaklanmak gerekiyor. Daha eşit toplumlarda fırsat yaratmak istiyorsak, uygun fiyatlı konut, toplu taşıma, eğitim sistemi, sağlık sistemleri ve daha fazla insanı kaldırabilen diğer destekleyici altyapı gibi konulara yönelmeliyiz” diye konuştu.

AFETLERDEN DERS ÇIKARMAK

Zirvenin ikinci gününde moderatörlüğünü GYODER Başkan Yardımcısı Cem Yılmaz’ın yaptığı ‘Afet Sonrası Yeniden Yapılanma; Sosyal, Ekonomik, Fiziksel’ başlıklı panelde Çinici Mimarlık Kurucu Can Çinici, DB Architects Kurucusu Bünyamin Derman ve Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yer aldı. Panelde deprem sonrası GYODER’in bölgede yaptıklarına ve iş birliği kültürüne dikkat çekildi. Bünyamin Derman, “Çok ciddi bir ekip ile kentin tarihini kültürünü ve aslında şehri anlamak için araştırmalar yaptık. Doğa dostu bir planlama nasıl yapılır diye tartıştık. Hem yerel hem ulusal hem de uluslararası tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalıştık” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise şehirle ilgili şu bilgileri verdi: “Afetlerin büyük kısmı insandan kaynaklanıyor. Tabiatın da bir ruhunun olduğunu bilmemiz lazım. Hırsla bakarsak başımıza bunlar geliyor. Adıyaman’da 10 bine yakın bina yıkıldı, 8 bin 387 canımızı kaybettik. Merkezde 30 bine yakın bağımsız bölüme ihtiyaç var. Bir kısmı teslim edilecek.”

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un moderatörlüğünü yaptığı ‘Afetlerden Ders Çıkarmak: Kalabalıkları Sürdürülebilir Kılmak’ başlıklı söyleşide İTÜ’den Jeolog Prof. Dr. Cenk Yaltırak yer aldı. Beklenen Marmara Depremi için yapıların deprem dayanıklılığını dinamik bir şekilde ölçecek projeyi altı ay içinde hayata geçireceklerini belirten Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Depreme karşı önlem almadığımız her geçen gün kaybettiğimiz bir gün oluyor. Kentsel dönüşümle ilgili paradigmayı değiştirmemiz gerekiyor. Sadece rant odaklı kentsel dönüşüm bizi depremin felaketinden kurtaramayacak” dedi.

Ardından ‘Teknolojik Değişimler Çağında Kentlerin Geleceği’ başlıklı söyleşide fütürist ve aynı zamanda "Aerotropolis: The Way We'll Live Next" kitabının yazarı Greg Lindsay konuşmacı olarak yer aldı. Mimar Banu Uçak yönetiminde ‘İnovasyon ve Eksnovasyon Ara Kesitinde Kentleri İyileştirmek’ adlı panele ise Doç. Dr. Serhat Başdoğan, Yalın Mimarlık Kurucusu Ömer Selçuk Baz ve MAA Mimarlık Kurucusu Melike Altınışık katıldı.

4T SERTİFİKASI LANSMANI YAPILDI

Ardından PwC Şirket Ortağı Evren Sezen ve GYODER Sosyal Komite Başkanı Yezdan Kanaat, GYODER’in ana vizyonu olan ‘Tabiat’, ‘Toplum’, ‘Teknoloji’ ve ‘Tasarım’dan oluşan 4T prensiplerini karşılayan şirketlere verilecek olan GYODER 4T Sertifikası’nın lansmanı yapıldı.

Zirvenin ikinci gününde GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu moderatörlüğünde ‘Şehrini Vicdanla Tamamla’ panelinde Şehir Tarihi Miras Araştırmacısı Bekir Cantemir, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Prof. Dr. Aliye Ahu Gülümser, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı ve oyuncu Mert Fırat yer aldı. Zirvede ‘İnsan Deneyimi Odaklı Yaşamlar Tasarlamak’ başlıklı söyleşide Eight Inc. Kurucusu & CEO’su Tim Kobe, ‘Gayrimenkulde Finansman İkilemi’ panelinde Prof. Dr. Ali Hepşen, Rota Portföy YKB Tevfik Eraslan, GYODER Başkan Yardımcısı Sertac Karaağaoğlu ve FTG Development Yönetici Ortağı Fatih Tamince, ‘Kent Düşünüründen Notlar’ başlıklı konuşması ile eski Bogota Belediye Başkanı ve şehirlerde sürdürülebilirlik savunucusu Enrique Peñalosa, ‘Konuta Erişilebilirlik’ başlıklı söyleşide GYODER Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil, akademisyen Doris Andoni ve Dr. Levent Sümer, ‘Kentsel Dönüşümün Yeni Dinamosu: Güç Birliği’ panelinde GYODER Konut Yatırımları Komitesi Başkanı Zafer Baysal, Bak Yapı YKB Veysel Bakgör, Ege Yapı YKB İnanç Kabadayı ve Sinpaş GYO YKÜ Mahmut Sefa Çelik, ‘Gayrimenkul Dünyasında Yeni Yaklaşımlar’ başlıklı söyleşide GYODER Başkan Yardımcısı Tuğra Gönder, Autodesk Direktörü Naji Atallah ve Green Code Genel Müdürü Bernhard Leitner konuşmacı olarak yer aldı.

Zirvede ayrıca GYODER Propteck Komitesi Başkanı Mehmet Sakin ‘Proptech Hub’ ve GYODER Tasarım Komitesi Başkanı Elif Ertekin ‘Design Hub’ lansmanlarını gerçekleştirdi.

GYO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Zirve, bu yıl ikinci kez GYODER GYO Komitesi’nin katkılarıyla verilen GYO Ödülleri’ne de ev sahipliği yaptı. Bu yıl ‘Sürdürülebilirliğe Katkı Ödülü’ne Akfen GYO, ‘Pay Başına En Çok Temettü Dağıtan GYO Ödülü’ne Akmerkez GYO, ‘Bireysel Yatırımcı Sayısını En Çok Artıran GYO Ödülü’ne Sinpaş GYO, ‘Gayrimenkul Yatırımlarını En Çok Artıran GYO Ödülü’ne Torunlar GYO, ‘Toplam Kurumsal Yatırımcı Yüzdesi En Çok Olan GYO Ödülü’ne Ziraat GYO layık görüldü.

“400 BİN KONUTUN İNŞASI DEVAM EDİYOR”

Zirvede konuşan İstanbul Milletvekili Murat Kurum ise “11 ilimizi kapsayan bir afet seferberliği başlattık. TOKİ ve Emlak Konut önemli bir sınav verdi. Tarihi ve kültürüyle oradaki yapıyı koruduk. Çok büyük destekler oldu. En büyük desteklerden biri de Mehmet Kalyoncu öncülüğünde GYODER’den geldi. Bu sürece katkı veren tüm mimarlarımıza, mühendislerimize, meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bölgenin yeniden inşa ve ihya sürecinde üstlendiğiniz bu tarihi sorumluluk milletimiz nezdinde de hafızalara kazınmıştır” dedi. Nüfusun yüzde yetmişe yakınının deprem bölgelerinde yaşadığını söyleyen Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı ve bugüne kadar 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bunun dünyada örneği yok. Başlattığımız onlarca projeyle birlikte sahada 400 bin konutumuzun inşası devam ediyor. Bunların 170 bini İstanbul'da inşa ediliyor. Şehirlerimiz bizden ne bekliyor bunu görerek gerekeni yapmalıyız. Afetlerde nasıl birbirimize sahip çıktıysak yine aynı şekilde şehirlerimizin ihtiyacına yönelik, yeşil alanı, kültürel alanı, tasarımı ve sanayisi ile bir bütün olarak değerlendirmeli ve dönüştürmeliyiz. Şehirlerin tarihi mirasına sahip çıkarak, dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirip, İstanbul'u ve tüm Türkiye'yi 100’üncü yılında deprem ve iklim değişikliğine karşı dirençli hale getireceğiz” diye konuştu.