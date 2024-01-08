Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmıve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Başkan Gürkan, burada Fransız heyeti ile beton enkazlarının geri dönüşümü noktasında istişarelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Malatya’daki beton enkazlarının geri dönüşümü için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişarelerde bulunan Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı, Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesindeki diğer illere göre koordineli ve hızlı bir şekilde çalıştığını belirterek, “Deprem bölgesinde Malatya’yı daha koordineli ve daha iyi çalışmasından dolayı seçtik. Ayrıştırma merkezinde aldığınız aksiyonlar çok çok hızlı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri daha iyi çalışıyor. Deprem illerinde bu sebepten dolayı Malatya özelinde yoğunlaştık. Malatya’nın diğer illere örneklik teşkil edeceğini düşünüyorum” dedi.

6 Şubat'ta yaşanan depremin Türkiye ve Dünya tarihinde yaşanmamış nadir felaketlerden biri olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Her ne kadar yüzyılın felaketi kıyametin provası deseler tarihi araştırmalara baktığımız zaman Anadolu’da buna benzer bir felaket olmadığı karşılığı çıkmaktadır. Bu felaket sadece Malatya’da değil, Malatya ile birlikte 11 şehirde etkili olmuştur. En fazla etkilenen illerin başında gelen illerden biri Malatya’dır. Malatya’da bağımsız toplam 424 bin binadan 133 bin bağımsız bölüm yıkılmıştır. Şehir merkezi ile Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerini aldığımız zaman bu oran yüzde 45, yüzde 50’lere kadar çıkmaktadır. 133 bin bağımsız bölümün enkazının yaklaşık olarak yüzde 80’ni kaldırıldı. Hafriyat döküm alanı günlük en az bin kamyonla şehir merkezinde alınan enkazlar hafriyat alanına dökümü sağlanmaktadır. Doğayı kirletmeme ve geri dönüşüm anlamında arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler" dedi.

Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Abdenor Brahmı,Malatya Büyükşehir Belediyesinin çevreye duyarlı olma konusunda önemli çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların deprem bölgelerine örnek gösterilebilineceğini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu söyleyen NEO-ECO Kurucusu Benjamin Constant da, geliştirilecek sistemle yakıt atıklarının tekrardan dönüşümünün sağlanması ve tekrardan kullanılabilmesini ve geçtiğimiz yıl Şubat ayında maruz kaldığımız depremin de ötesini, etkilerinin de ötesine geçebilecek bir sistemin kurulmasını amaçladıklarını kaydetti.