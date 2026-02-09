Viral ayı satışları uçurdu: Balcı dükkânının başköşesine ‘bayılan ayı’ dekoru

“Ayıyı bayıltan bal” olarak anılmaya başlayan orman gülü balına artan ilgiyi fırsata çeviren bal üreticisi Yunus Emre Söğüt, dükkânının başköşesine ayının baygın halini tasvir eden ahşap bir dekor yerleştirdi.
Viral görüntüler satışları hareketlendirdi
2022’de ormanda bitkin halde bulunan ayının, halk arasında “deli bal” olarak bilinen orman gülü balını fazla tüketmesi sonucu fenalaştığı belirlenmişti. Veteriner hekim kontrolünde tedavisi tamamlanan ve “Balkız” adı verilen ayı, çip takılarak yeniden doğaya salınmıştı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, Yığılca balına ilgi ülke sınırlarını aştı.
“Bayılan ayı” dükkâna dekor oldu
Artan talebi simgelemesi için kütükten özel bir çalışma yaptırdığını belirten Söğüt, ahşap ayı dekorunun önüne arı kovanı da yerleştirdiklerini söyledi. Fuar ve tanıtım etkinliklerinde dekorun büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Söğüt, özellikle Düzce bölgesinde ziyaretçilerin dekorla fotoğraf çektirdiğini aktardı.
Kilosu 4 bin 500 liraya alıcı buluyor
Orman gülü balının 850 gramının 4 bin, 1 kilogramının ise 4 bin 500 liradan satıldığını ifade eden Söğüt, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından sipariş aldıklarını kaydetti. Balın şifa amaçlı tüketildiğini ancak ölçünün önemli olduğuna dikkat çeken Söğüt, “Bu bal sabahları 1 kaşık tüketildiğinde tansiyon ve şeker dengesine katkı sağladığı bilinir. Ancak fazlası tüketilmemeli” dedi.
Ayı saldırıları da yaşanıyor
Bölgede ayıların ormanlık alanlarda sıkça görüldüğünü belirten Söğüt, zaman zaman arı kovanlarına saldırılar yaşandığını da sözlerine ekledi. Son aylarda kovanlara yönelik saldırıların arttığını dile getiren Söğüt, bunun aynı ayıdan değil, farklı ayılardan kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.