Viral ayı satışları uçurdu: Balcı dükkânının başköşesine ‘bayılan ayı’ dekoru

Kilosu 4 bin 500 liraya alıcı buluyor

Orman gülü balının 850 gramının 4 bin, 1 kilogramının ise 4 bin 500 liradan satıldığını ifade eden Söğüt, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından sipariş aldıklarını kaydetti. Balın şifa amaçlı tüketildiğini ancak ölçünün önemli olduğuna dikkat çeken Söğüt, “Bu bal sabahları 1 kaşık tüketildiğinde tansiyon ve şeker dengesine katkı sağladığı bilinir. Ancak fazlası tüketilmemeli” dedi.