Kim Jong-un: Ordumuzun savaş cephesi daha da genişleyecek

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’na tebrik ziyaretinde bulunan Kim Jong-un, burada yaptığı konuşmada, Kore İşçi Partisi’nin (WPK) politikalarının uygulanmasında ordunun kritik bir rol üstlendiğini vurguladı. Kim, son yıllarda elde edilen kazanımlarda ordunun belirleyici olduğunu ifade ederek, “Ordunun rolü olmadan bugünkü başarılar düşünülemezdi” dedi.
Yurt dışında görev yapan birliklere de değinen Kim Jong-un, Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya gönderilen askerleri işaret ederek, “Uzak topraklarda ülkemizi temsil eden özel operasyon birliklerinin komutan ve askerlerini özellikle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore ordusunun geçen yıl da olağanüstü başarılara imza attığını söyleyen Kim, bu durumun halkın ve Kore İşçi Partisi’nin orduya duyduğu güveni daha da artırdığını dile getirdi. Artan güvenin, ordunun daha büyük sorumluluklar üstlenmesini beraberinde getirdiğini belirtti.
“Önümüzdeki 5 yılda ordunun rolü güçlenecek”
2026 yılını ülke için “büyük bir dönüşüm yılı” olarak tanımlayan Kim Jong-un, “Bu yıl ordumuzun savaş cephesi daha da genişleyecek. Bu durum, daha yoğun ve kararlı çabalar gerektirecek” dedi. Kim, önümüzdeki 5 yıllık süreçte Kuzey Kore ordusunun ülke siyasetindeki ve savunma stratejisindeki rolünün daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.