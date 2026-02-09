Kim Jong-un: Ordumuzun savaş cephesi daha da genişleyecek

“Önümüzdeki 5 yılda ordunun rolü güçlenecek”



2026 yılını ülke için “büyük bir dönüşüm yılı” olarak tanımlayan Kim Jong-un, “Bu yıl ordumuzun savaş cephesi daha da genişleyecek. Bu durum, daha yoğun ve kararlı çabalar gerektirecek” dedi. Kim, önümüzdeki 5 yıllık süreçte Kuzey Kore ordusunun ülke siyasetindeki ve savunma stratejisindeki rolünün daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.