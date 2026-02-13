Türk Hava Yolları 500. Uçağını Tanıttı!

100 Bin Çalışanın Fotoğraflarıyla Tasarlandı
500. uçak, THY’nin 100 bin çalışanı ve emeklisinin fotoğraflarıyla giydirildi. Lansman etkinliği İstanbul Havalimanı’nda geniş bir katılımla gerçekleşti. THY ve iştiraklerinin yöneticileri, eski üst düzey yöneticileri, çalışanlar ve emekliler etkinlikte yer aldı. Ayrıca şehitlerin emaneti olarak 81 ilden gelen şehit çocukları, THY’nın hafızalara kazınan Iğdır reklam filmi oyuncuları ile birlikte lansmanda hazır bulundu. Etkinliğe oyuncular Kerem Bürsin, Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel de katıldı.
“İkinci 500 Döneminin Başlangıcı”
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, tanıtımda yaptığı konuşmada 500. uçağın yalnızca bir filo üyesi olmadığını, 93 yıllık emeğin ve ortak aklın simgesi olduğunu vurguladı.
“500. uçağımızı bir durak değil, ‘İkinci 500’ döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. 2036 yılında bin uçaklık filoya ulaşmayı hedefliyoruz.”
Bolat, THY’nin 2003 yılında 65 uçakla başladığı büyüme yolculuğunda bugün 500’ü aşkın uçakla 6 kıtada 356 destinasyona ulaştığını belirtti.
Ekonomiye 65 Milyar Dolarlık Katkı
THY’nin Türk ekonomisine katkılarına değinen Bolat, 2025 yılında THY’nin ekonomiye 65 milyar dolarlık katkı sağladığını açıkladı. 2006 yılında 100. uçak filoya katıldığında toplam ihracat 1,7 milyar dolar iken, 2025’te bu rakamın 18,8 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.
Çin’den 2 Milyon Turist Hedefi
Bolat, Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Çin’den Türkiye’ye 2 milyon turist getirme projesini de duyurdu. Çinli turistlerin ülkenin kültürel değerlerini görmek amacıyla geldiğini belirten Bolat, THY uçaklarındaki ekranlar aracılığıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 22 tarihi yer ve geçici listelerdeki 100’ü aşkın kültürel varlığı tüm dünyaya tanıttıklarını söyledi.
Gökyüzüne “500” Çizildi
Tanıtım kapsamında gerçekleştirilen özel uçuşta “TK Aile” isimli uçak gökyüzüne 500 rakamını çizerek ikinci 500 döneminin başlangıcını simgeleyen bir iz bıraktı. Lansmanda şehit çocukları, THY yöneticileri, eski üst düzey yöneticiler ve çalışanlar yer aldı.
Filo Büyüme Yolculuğu
THY’nın filo büyüme süreci şöyle ilerledi:
100. uçak: Ağustos 2006
uçak: Kasım 2012
uçak: Şubat 2016
uçak: Mart 2023
uçak: Aralık 2025 (TK Aile)
THY, modern uçak yatırımlarıyla operasyonel verimliliğini ve yolcu konforunu artırırken, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 500. uçak, 2036 yılında ulaşılması hedeflenen bin uçaklık filo vizyonunu de simgeliyor.
“Birlikte büyüyor, birlikte yükseliyor” anlayışıyla THY, havacılık sektöründe yeni başarı hikayeleri yazmayı sürdürüyor.