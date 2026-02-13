Türk Hava Yolları 500. Uçağını Tanıttı!

100 Bin Çalışanın Fotoğraflarıyla Tasarlandı



500. uçak, THY’nin 100 bin çalışanı ve emeklisinin fotoğraflarıyla giydirildi. Lansman etkinliği İstanbul Havalimanı’nda geniş bir katılımla gerçekleşti. THY ve iştiraklerinin yöneticileri, eski üst düzey yöneticileri, çalışanlar ve emekliler etkinlikte yer aldı. Ayrıca şehitlerin emaneti olarak 81 ilden gelen şehit çocukları, THY’nın hafızalara kazınan Iğdır reklam filmi oyuncuları ile birlikte lansmanda hazır bulundu. Etkinliğe oyuncular Kerem Bürsin, Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel de katıldı.