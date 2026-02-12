Erdoğan: “Yunanistan ile meseleler uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değildir”

“10 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışıyoruz”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkartma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. İş konseylerimiz de bugün bir araya gelerek yeni fırsatları değerlendirdi” ifadelerini kullandı.