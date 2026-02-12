Erdoğan: “Yunanistan ile meseleler uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değildir”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Türkiye–Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu’na başkanlık eden Erdoğan ve Miçotakis, toplantının ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların törenine katıldı ve ortak basın açıklaması yaptı.
“10 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazandığını vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaretimizi 10 milyar dolara çıkartma hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. İş konseylerimiz de bugün bir araya gelerek yeni fırsatları değerlendirdi” ifadelerini kullandı.
Ege ve Doğu Akdeniz konularının görüşmede kapsamlı biçimde ele alındığını belirten Erdoğan, iyi niyetli ve yapıcı diyalogla ilerleme sağlanabileceğine inandığını söyledi.
Erdoğan ayrıca, terörle ve organize suçlarla mücadele konusundaki beklentilerini Yunanistan tarafıyla paylaştıklarını, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim hakları konusunda da tarihi sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Avrupa güvenliği ve bölgesel gelişmeler
Türkiye ve Yunanistan’ın NATO müttefiki olduğuna dikkat çeken Erdoğan, Avrupa’da başlatılan savunma girişimlerinde Türkiye’nin yer almasının ortak menfaate hizmet edeceğini ifade etti.
Gazze’deki ateşkes süreci ve Orta Doğu’daki gelişmelerin de gündeme geldiğini belirten Erdoğan, İsrail’in Batı Şeria’daki adımlarını reddettiklerini vurgulayarak, “Orta Doğu’da kalıcı barış, Filistin meselesine iki devlet temelinde adil bir çözüm bulunmasından geçiyor” dedi.
2025-2026 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olan Yunanistan’ın iki devletli çözüm perspektifini gündemde tutacağına inandığını ifade eden Erdoğan, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde istikrara kavuşmasının hem bölge hem Avrupa güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.
Miçotakis: “Diyalogdan yanayız”
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise iki ülke arasındaki sorunların soğukkanlılıkla ele alınması gerektiğini belirterek, bazı konularda görüş ayrılıkları bulunsa da diyalogdan yana olduklarını söyledi.
Miçotakis, mutabık kalınamayan başlıklarda uluslararası yargı mekanizmalarına başvurulmasının ilerleme sağlayabileceğini ifade etti. Gazze konusuna da değinen Miçotakis, Yunanistan’ın iki devletli çözümü desteklediğini, ancak Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini belirtti.
İmzalanan anlaşmalar
Zirve kapsamında iki ülke arasında yatırım, deniz ticareti, ekonomik işbirliği, deprem hazırlığı, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında çeşitli mutabakat zaptları ve ortak bildiri imzalandı.
İmzalanan başlıca anlaşmalar şunlar oldu:
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Bildiri
Yatırım ve dış ticaret alanında işbirliği mutabakatı
İzmir–Selanik Ro-Ro seferlerinin teşviki anlaşması
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi
Depreme hazırlık konusunda ikili işbirliği mutabakatı
Kültür alanında işbirliği anlaşması
Bilim ve teknoloji alanında ortak niyet beyanı
Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda yeniden ivme kazanan diyalog sürecinin, hem ikili ilişkilerde hem de bölgesel konularda yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor.