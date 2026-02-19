Madencilerden Yerin 120 Metre Altında İlk Sahur

“Yer altında çalışmak dışarıya göre daha zor”



15 yıldır madencilik yapan 45 yaşındaki Şener Zurnalı, yer altındaki şartların zorluğuna dikkat çekti. Gurbette sahur yapmanın burukluğunu dile getiren Zurnalı, “Yerin altında çalışmak dışarıya göre daha zor. Ama yapacak bir şey yok, ekmek parası. Ailemiz bizden ekmek bekliyor. İlk sahurumuzu ailemizden uzakta yaptık. İnşallah bu Ramazan’ı da sağ salim geçirip bayrama ulaşırız” dedi.