Madencilerden Yerin 120 Metre Altında İlk Sahur

“Kara elmas”ın peşinde Ramazan
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında çalışan işçiler, 11 ayın sultanı Ramazan’ı metrelerce yer altında karşıladı. “Kara elmas” olarak bilinen kömürü çıkararak geçimlerini sağlayan madenciler, sahur vakti geldiğinde çalışmalarına kısa bir mola verdi.
Tahkimat için kullanılan ağaç direklerden sofra kuran işçiler; evlerinden getirdikleri biber, peynir, zeytin, domates, salatalık, soğan ve barbunyayı paylaşarak sahurlarını yaptı. Mütevazı sofrada edilen duaların ardından eller semaya açıldı, oruca niyet edildi.
“Yer altında çalışmak dışarıya göre daha zor”
15 yıldır madencilik yapan 45 yaşındaki Şener Zurnalı, yer altındaki şartların zorluğuna dikkat çekti. Gurbette sahur yapmanın burukluğunu dile getiren Zurnalı, “Yerin altında çalışmak dışarıya göre daha zor. Ama yapacak bir şey yok, ekmek parası. Ailemiz bizden ekmek bekliyor. İlk sahurumuzu ailemizden uzakta yaptık. İnşallah bu Ramazan’ı da sağ salim geçirip bayrama ulaşırız” dedi.
Sahur sofrasında herkesin evinden getirdiğini paylaştığını ifade eden Zurnalı, sahurun ardından yeniden kömür üretimine devam ettiklerini söyledi.
“120 metre aşağı indiğinizde her şeyle bağınızı kesiyorsunuz”
12 yıllık maden işçisi 46 yaşındaki Selahattin Ordu ise yer altı şartlarının bambaşka bir dünya olduğunu belirtti. “120 metre yer altına indiğinizde dışarıyla bağınız kopuyor. Ailenizi geride bırakıyorsunuz. Ama burada da arkadaşlarımızla bir aile oluyoruz” diyen Ordu, Ramazan’ın ilk sahurunu birlikte yapmanın manevi bir güç verdiğini ifade etti.
Ordu, “Ekmek paramız için bu şartları kabul ediyoruz. Soframız mütevazı ama gönlümüz bir. Duamızı yaptık, niyetlendik. İnşallah iftarımızı ailemizle yapacağız. Herkesin Ramazan ayı hayırlı olsun” diye konuştu.
Dualarla işe dönüş
Sahurun ardından ellerini semaya açarak dua eden madenciler, niyetlerini ettikten sonra yeniden kazmalarını alıp kömür üretimine devam etti. Yerin 120 metre altında, karanlığın içinde kurulan o küçük sofra; hem dayanışmanın hem de alın terinin simgesi oldu.