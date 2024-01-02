1 milyon 300 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Muş'ta besiciler, zorlu kış şartlarında hayvancılık mesleğini sürdürüyor. Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bin 800 rakıma sahip olan Yukarıyongalı köyünde besicilik yapan vatandaşlar, bir süre Omurlar mezrasında besledikleri keçilerini uzun ve zorlu patika yollardan geçirerek köye ulaştırdı. Mezrada yemin bitmesi ile köye doğru hayvanları ile birlikte zorlu yolculuğa başlayan besiciler, yoğun sisten dolayı zaman zaman yollarını kaybettiklerini söyledi. Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı 6 kilometrelik yol boyunca kar üstünde tek sıra halinde yürüyen sürünün güvenliğini çoban köpekleri sağladı. Dik yamaçlar ve zorlu arazilerden geçirilerek 4 saatlik yolcuğunun ardından Yukarıyongalı köyüne getirilen keçi sürüsü ahırda bir süre dinlendirildikten sonra kar üzerinde buluna yemliklerden saman verildi.

