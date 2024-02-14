İzmir’de yaşayan 28 yaşındaki Nurgül Tüngür, üniversite öğrencisiyken spora olan ilgisi sebebiyle arkadaşının kendisine ilettiği ‘maçta sağlık ekibi olarak görev yapma’ talebini olumlu kabul ederek amatör maçların ‘ilk kadın saha sağlık görevlisi’ unvanıyla yeşil sahalara adımını attı. O dönem saha sağlık görevlileri arasında tek kadın konumunda bulunan Tüngür, ilk başta çeşitli eleştirilerle karşılaştığını ifade etti. Daha sonra eşinin ve çevredeki iş arkadaşlarının da desteğini alarak çok sevdiği görevini sürdüren genç kadın, sahalarda 10 yılı geride bıraktı.

