İstanbulluların yeni buluşma noktası Eyüpsultan seyir terası hizmete açılacak. Tarihi yarımadayı ve Haliç’i panaromik bir şekilde gözler önüne seren Eyüpsultan Seyir Terası’nda vatandaşlar, çay ve kahvelerini yudumlarken İstanbul’un eşsiz manzarasının keyfini de doyasıya çıkarabilecek. Yaklaşık 20 bin metrekare alan üzerine kurulan seyir terası, koşu ve yürüyüş yolları, çocuklar için oyun alanları, pergola, çardak, çimenlik alanlarıyla İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olmaya aday olan ‘Manzaram Eyüpsultan’da vatandaşlar, aileleriyle birlikte huzurlu ve keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu doyasıya yaşayabilecek.

