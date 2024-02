“Bu bir sonsuz aşk hikayesi”

Dünyaca ünlü Ferhat ile Şirin efsanesinin geçtiği şehirde her gün el ele yürüyüş yapan 2 çocuk sahibi renkli çift, tatilde de gittikleri her yerde aynı renk elbiseleriyle görenleri şaşırtıyor. Birlikte çektirdikleri renkli fotoğrafları “Bu bir sonsuz aşk hikayesi” başlıklı fotoromanda toplayan 49 yaşındaki çift, haftanın ilk gününe enerji saçtığına inandıkları kırmızı, turuncu ve mor ağırlıklı elbiselerle başlamayı tercih ediyor. Renkli alışkanlık her gün farklı tonda sürüyor.