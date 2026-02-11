İran’da 47. Yıl Coşkusu: Milyonlar Sokakta

Ülke Genelinde Yürüyüşler Düzenlendi
ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, başta Tahran olmak üzere birçok şehirde geniş katılımlı yürüyüşler yapıldı. Tahran’daki programda milyonlarca kişi Azadi Meydanı’na akın etti.
Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yanı sıra üst düzey devlet ve askeri yetkililer de katıldı. Katılımcılar arasında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, İstihbarat Bakanı İsmail Hatip, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf yer aldı.
ABD ve İsrail Karşıtı Sloganlar
Yürüyüş boyunca “Kahrolsun ABD”, “Kahrolsun İsrail”, “Pehlevi’ye ölüm”, “Siyonist cinayet işliyor, şeytan destekliyor” sloganları atıldı. Katılımcılar İran bayrakları taşırken, “Savaştan korkmuyoruz”, “Sonuna kadar direneceğiz”, “Sizin devriminizin X’te takipçileri var, bizim devrimimiz sokaklarda” ve “ABD ne oldu? Korktun mu?” yazılı pankartlar açıldı.
Azadi Meydanı’nda ayrıca 12 günlük savaşta düşürüldüğü belirtilen İsrail’e ait insansız hava araçlarının enkazı sergilendi. Fatih-110, Şehid Kasım Süleymani ve Emad balistik füzeleri de alanda yer aldı.
“12 Günlük Savaş” Vurgusu
Yürüyüş güzergâhı boyunca 12 günlük savaşta hayatını kaybeden komutanların posterleri asıldı. Tören alanında, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı ABD’li askeri yetkilileri temsilen hazırlanan tabutlar taşındı.
Hamaney’den Katılım Çağrısı
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan mesajında halkı meydanlara davet etti. Hamaney, “İradenizi ve kararlılığınızı göstererek düşmanı hayal kırıklığına uğratın. Yürüyüşe katılan ve İslam Cumhuriyeti’ne bağlılıklarını ifade eden insanların varlığı, düşmanın geri çekilmesine neden olacaktır” ifadelerini kullandı.
İran’da her yıl 11 Şubat’ta kutlanan İslam Devrimi yıl dönümü etkinlikleri, bu yıl da geniş katılımla ve sert siyasi mesajlarla gerçekleşti.