İran’da 47. Yıl Coşkusu: Milyonlar Sokakta

ABD ve İsrail Karşıtı Sloganlar



Yürüyüş boyunca “Kahrolsun ABD”, “Kahrolsun İsrail”, “Pehlevi’ye ölüm”, “Siyonist cinayet işliyor, şeytan destekliyor” sloganları atıldı. Katılımcılar İran bayrakları taşırken, “Savaştan korkmuyoruz”, “Sonuna kadar direneceğiz”, “Sizin devriminizin X’te takipçileri var, bizim devrimimiz sokaklarda” ve “ABD ne oldu? Korktun mu?” yazılı pankartlar açıldı.