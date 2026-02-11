İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hiç böyle görmediniz!

ATV ve at binen, rafting yapan, dağ bisikleti süren ve yamaç paraşütü gerçekleştiren Çiftçi, şehrin yöneticileri ile vatandaşları halı saha maçlarında bir araya getirdi. “Terörsüz Türkiye” sloganıyla Erzurum’dan Bitlis’in Adilcevaz ve Van’ın Gevaş ilçelerine uzanan etkinliklere katılarak, bir dönem terörle anılan bölgelerde safari yaptı. 3 bin rakımlı Dumlu Baba Yaylası’nda göçerleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.