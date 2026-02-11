İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi hiç böyle görmediniz!

Erzurum’daki üç yıllık görev süresinde şehirle güçlü bir bağ kuran Çiftçi, hem sosyal projeleri hem de kişisel girişimleriyle iz bıraktı.
Erzincan’da düzenlenen “Hafız Kal” yarışmasının Türkiye finalinde birinci olması kamuoyunda takdir toplarken, 100 yaşındaki Aliye nine ile kurduğu gönül bağı ise hafızalara kazındı. Umreye gönderdiği Aliye nineyi hayatı boyunca yalnız bırakmayan Çiftçi, cenazesinde de kabrine inerek son görevini yerine getirdi.
Tarihe olan ilgisiyle de bilinen Çiftçi, merhum Alparslan Türkeş’in kullandığı 1973 model koleksiyonluk araçla Erzurum sokaklarında turlar attı. Her hafta mesaisine, Cumhuriyet’in ilanına giden süreçte önemli bir kilometre taşı olan Erzurum Kongresi binasında başlaması ise sembolik bir duruş olarak değerlendirildi.
Görev süresince spor ve doğa faaliyetlerinden kopmayan Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi’nde bulunan 20 metre yüksekliğindeki buz duvarına defalarca tırmanarak cesaretiyle gündeme geldi.
Aynı zamanda üyesi olduğu Macera Off-road Arama, Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü ile birlikte birçok etkinliğe katıldı. Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı, kamp yaptı, off-road etkinliklerinde yer aldı.
ATV ve at binen, rafting yapan, dağ bisikleti süren ve yamaç paraşütü gerçekleştiren Çiftçi, şehrin yöneticileri ile vatandaşları halı saha maçlarında bir araya getirdi. “Terörsüz Türkiye” sloganıyla Erzurum’dan Bitlis’in Adilcevaz ve Van’ın Gevaş ilçelerine uzanan etkinliklere katılarak, bir dönem terörle anılan bölgelerde safari yaptı. 3 bin rakımlı Dumlu Baba Yaylası’nda göçerleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Mustafa Çiftçi, görev yaptığı şehirde yalnızca bir yönetici değil; sahada olan, temas kuran ve risk almaktan çekinmeyen bir profil çizdi.