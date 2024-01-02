Trabzon'un Düzköy ilçesi Doğankaya mahallesindeki Şahinkaya geride bıraktığımız 2023 yılının ardından, 2024 yılının ilk günlerinde de doğaseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Şahinkaya, uzaktan bakılınca kaleyi andıran görüntüsü, eteklerindeki çam ormanları, tırmanış ve trekking rotalarıyla doğa sporlarıyla ilgilenenlerin Trabzon'daki ilk tercihleri arasında yer alıyor. Üzerinde yürüyüş güzergahlarının da olduğu, dağa tırmanmak isteyen dağcıların da bölgeyi tercih ettiği Şahinkaya kış mevsiminde olunmasına rağmen vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.

