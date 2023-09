Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST etkinlik alanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'e katılanlara teşekkür etti. TEKNOFEST’in Cumhuriyetin 100. yılı anısına 3 şehirde yapıldığını belirten Erdoğan, “Bunlardan TEKNOFEST İstanbul 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bugün birlikte olduğumuz TEKNOFEST Ankara 30 Ağustosta başladı, 3 Eylül’de bitiyor. Eylül sonunda yapılacak İzmir TEKNOFEST'te bu yılki teknoloji şöleni tamamlanacak. Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayının katlanarak arttığı TEKNOFEST’e gösterilen ilgi bizi gerçekten çok sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir. Bundan 6 yıl önce 2017 yılında bir kucağıma torunum Aybüke'yi diğer kucağıma o günlerde fikri oluşum içindeki TEKNOFEST'i alma bahtiyarlığını yaşadım. Hem torunumun hem de milli teknoloji hamlesinin sembolü haline gelen bu güzel festivalin büyümesine, serpilmesine, gelişmesine bizzat şahitlik ettim. Ülkemiz ve milletimiz için çok önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'ine ilkokuldan doktoraya kadar her seviyeden bir milyon gencimizin başvurduğunu öğrendik. İşte bu tablo Türkiye'ye Yüzyılı tablosudur. Milli mücadeleyi zafere ulaştıran Büyük Taarruz'un yıl dönümü olan 30 Ağustos'ta milletimizle paylaştığımız Cumhuriyetimizin 100. yıl yılı marşında ne diyor? Özgürlük tutkusu damarlarımda çelikten her nefer semalarımda, karmaşık gibi sarılmışız biz bize. ‘Tek yürek, bu millet en zor anında. Düşmanlar bir olsa yağsa, göklerden denizler köpürse taşsa dağlardan kimseyi eğmedik boynumuzu eğmeyiz, kahraman yarattı Türk'ü yaradan." diye konuştu.