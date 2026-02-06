Columbia Üniversitesi’nde Trump’ın göçmenlik politikalarına protesto: 10 gözaltı

Üniversite önünde düzenlenen eylemde yolu trafiğe kapatan yaklaşık 10 protestocu, New York Polis Departmanı’na (NYPD) bağlı ekiplerce gözaltına alındı.
Soğuk havaya rağmen yüzlerce öğrencinin katıldığı protestoda, üniversite yönetiminin ICE ile iş birliği yaptığı iddiaları öne çıktı. Kampüs önünde toplanan öğrenciler, “ICE OUT” yazılı pankartlar taşıyarak ICE karşıtı sloganlar attı. Gösteri boyunca “ICE’ı kapatın” çağrıları sık sık tekrarlandı.
Protestocular tarafından dağıtılan bildirilerde, Columbia Üniversitesi yönetiminin, öğrenci protestocuların gözaltına alınması sürecinde ICE ile iş birliği yaptığı ileri sürüldü. Bildirilerde, üniversitenin öğrenci ve akademik topluluğu korumakta defalarca başarısız olduğu savunuldu.
Açıklamalarda ayrıca, 3 binden fazla öğretim üyesi ve araştırmacının üyesi olduğu sendikanın, Columbia’nın “sığınak kampüs” ilan edilmesi ve vatandaş olmayan çalışanlar için iş sözleşmelerine koruyucu maddeler eklenmesi yönündeki taleplerinin yönetim tarafından reddedildiği belirtildi. Protestocular, yükseköğretim kurumlarının federal baskılara karşı ilk savunma hattı olması gerektiğini vurgulayarak, Columbia’nın bu sorumluluğu yerine getirmediğini ifade etti.
Gösteri sırasında yaklaşık 10 kişilik bir grup, üniversite önündeki yola oturarak trafiği durdurdu. NYPD ekiplerinin defalarca yaptığı uyarılara rağmen yolu açmayan protestocular polis tarafından gözaltına alındı. Müdahale sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
ABD genelinde Trump yönetiminin göçmenlik politikalarına ve ICE uygulamalarına yönelik tepkilerin, üniversite kampüsleri başta olmak üzere farklı alanlarda devam ettiği bildirildi.