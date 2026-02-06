Columbia Üniversitesi’nde Trump’ın göçmenlik politikalarına protesto: 10 gözaltı

Açıklamalarda ayrıca, 3 binden fazla öğretim üyesi ve araştırmacının üyesi olduğu sendikanın, Columbia’nın “sığınak kampüs” ilan edilmesi ve vatandaş olmayan çalışanlar için iş sözleşmelerine koruyucu maddeler eklenmesi yönündeki taleplerinin yönetim tarafından reddedildiği belirtildi. Protestocular, yükseköğretim kurumlarının federal baskılara karşı ilk savunma hattı olması gerektiğini vurgulayarak, Columbia’nın bu sorumluluğu yerine getirmediğini ifade etti.