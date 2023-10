Eskişehir’de son birkaç gündür balık fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor. Sezonun açılmasıyla birlikte vatandaşların özellikle yoğun talep gösterdiği hamsinin kilosu 120 TL’ye kadar yükseldi. Bu sene palamudun beklenildiği gibi bol olmadığından bahseden balıkçı esnafı, fiyatlarının 250 ila 300 TL arasında değişiklik gösterdiğini ifade etti. Çupra ve levrek ise 200 TL’lik yüksek fiyatıyla gözlere çarparken, uskumrunun 100 TL’den satıldığı öğrenildi. Hamsi sever vatandaşlara alternatif olarak daha ucuza satılan sardalyayı öneren esnaf, fiyatların dün öğle saatlerinden itibaren düşmeye başladığını aktardı.



“Fiyatlar iriliğe, ufaklığa göre değişiyor”

Balıkçı Erkan Arslanbenzer, 1-2 gündür fırtına olması sebebiyle fiyatların yükseldiğini belirtti. Hamsi fiyatlarının 100-120 TL civarlarında seyrettiğini ve dün öğle saatleri itibariyle 80 TL’ye düştüğünü dile getiren Arslanbenzer, “Bu sene palamut yok, onlar şu an 250-300 TL bandında. Sardalya 80, uskumru 100 ve ithal palamudun kilosu ise 100 TL. Şu an en ucuz hamsi. Genel olarak 80-100 TL arasında gidip geliyor. Fırtına eserse ve balık çıkmazsa fiyatlar pahalı, bol olursa ucuz seyreder. Birazdan gelecek balık ufak, bunlar iri olduğu için pahalı. Fiyatlar iriliğe, ufaklığa göre değişiyor. Yine en ucuz ürün balık. Etin kilosu 300-400 TL. Hamsinin fiyatı ortalama 100 TL. 1 kilosu 3 kişiyi çok rahat doyuruyor. Şimdi 400 TL ete vermektense hamsiye 100 TL vermek daha cazip. Ayrıca şu anda balığın sezonu. En bol hamsi, bu yüzden diğer balıkların fiyatı biraz yüksek. Bunun dışında çupra ve levrek 200 TL, uskumru 100 TL, sardalya ise 70-80 TL arasında değişiyor” dedi.



“Vatandaşın hamsiden başka alabileceği ucuz balık yok”

Bu sene çinakopun olmadığını ancak lüferin bol olduğunu söyleyen Arslanbenzer, “Aslında sardalya balığı hamsiden daha lezzetli olur. Omega 3 yönünde kuvvetlidir. Vatandaşlar açsınlar interneti baksınlar. Hamsi TL iken sardalya 80 TL. Ama halkımız sardalyayı bilmedikleri için hamsiye ağırlık veriyorlar. Sardalya hem çocuklarımız hem de bizim için fayda sağlar. Vatandaşlara sardalya almasını tavsiye ederim. Bunun haricinde temizlenmiş ve kılçığı alınmış somun şu an 250 TL. Bütün haliyle olursa 150 TL. Bunlar Karadeniz somunu. Ancak vatandaşın en alabileceği balık yine hamsi. Hamsiden başka alabileceği ucuz balık yok. Zaten denizin kuru fasulyesi hamsi” şeklinde konuştu.