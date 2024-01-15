Geçen hafta 50 randıman levant kalite Fındık için 98.5 TL fiyat açıklayan Fiskobirlik bu hafta da güncelleme yaparak yeni bir fiyat daha duyurdu. Yeni fiyat arttırımı ile fındık 105 TL seviyesine yükseldi... 2023'ün son günleri ile 14 Ocak 2024 Pazar arasında 11.50 TL fiyat farkı oluştu.
Fiskobirlik’ten yapılan açıklama şöyle;
Fiyatlar 09.01.2024 tarihinden itibaren, ikinci bir talimata kadar aşağıdaki gibi olup; herhangi bir değişiklik olması durumunda tekrar güncellenecektir.
Levant kalite kabuklu tombul fındık fiyatı; 50 randıman hesabına göre net 105.00 TL/Kg’dır.
2023 mahsulü Çakıldak fındık fiyatı ; 50 randıman hesabına göre net 108.00 TL/kg’dır.
2023 mahsulü Kabuklu kara-sivri fındık fiyatı; 50 randıman hesabına göre net 102.00 TL/Kg’dır.
14 OCAK 2024 PAZAR ORDU FINDIK FİYATI
Ordu, Altınordu ilçesinde 13 Ocak 2024 Cuma günü fındık fiyatları şu şekilde oluştu:
50 randıman brüt fiyat: 102.50 TL
51 randıman net fiyat: 103.00 TL
52 randıman net fiyat: 105.50 TL
53 randıman net fiyat: 106 TL
54 randıman net fiyat: 107 TL
55 randıman net fiyat: 108,50 TL
56 randıman net fiyat: 109 TL
Bu fındık fiyatları ilçeler bazında 1-2 tl farklılık gösteriyor.
İL İL FINDIK FİYATLARI 14 OCAK 2024 PAZAR
Genel olarak fındık fiyatları, fındık üretilen iller kapsamında 100 TL'yi aşan bir fiyatı yakaladı.
Samsun serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 101 TL
Giresun'da serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 106 TL
Ordu serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 103 TL
Sakarya serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 103 TL
Ünye serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 105 TL