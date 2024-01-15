Geçen hafta 50 randıman levant kalite Fındık için 98.5 TL fiyat açıklayan Fiskobirlik bu hafta da güncelleme yaparak yeni bir fiyat daha duyurdu. Yeni fiyat arttırımı ile fındık 105 TL seviyesine yükseldi... 2023'ün son günleri ile 14 Ocak 2024 Pazar arasında 11.50 TL fiyat farkı oluştu.

Fiskobirlik’ten yapılan açıklama şöyle;

Fiyatlar 09.01.2024 tarihinden itibaren, ikinci bir talimata kadar aşağıdaki gibi olup; herhangi bir değişiklik olması durumunda tekrar güncellenecektir.

Levant kalite kabuklu tombul fındık fiyatı; 50 randıman hesabına göre net 105.00 TL/Kg’dır.

2023 mahsulü Çakıldak fındık fiyatı ; 50 randıman hesabına göre net 108.00 TL/kg’dır.

2023 mahsulü Kabuklu kara-sivri fındık fiyatı; 50 randıman hesabına göre net 102.00 TL/Kg’dır.

14 OCAK 2024 PAZAR ORDU FINDIK FİYATI

Ordu, Altınordu ilçesinde 13 Ocak 2024 Cuma günü fındık fiyatları şu şekilde oluştu:

50 randıman brüt fiyat: 102.50 TL

51 randıman net fiyat: 103.00 TL

52 randıman net fiyat: 105.50 TL

53 randıman net fiyat: 106 TL

54 randıman net fiyat: 107 TL

55 randıman net fiyat: 108,50 TL

56 randıman net fiyat: 109 TL

Bu fındık fiyatları ilçeler bazında 1-2 tl farklılık gösteriyor.

İL İL FINDIK FİYATLARI 14 OCAK 2024 PAZAR

Genel olarak fındık fiyatları, fındık üretilen iller kapsamında 100 TL'yi aşan bir fiyatı yakaladı.

Samsun serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 101 TL

Giresun'da serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 106 TL

Ordu serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 103 TL

Sakarya serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 103 TL

Ünye serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 105 TL