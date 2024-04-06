0 Km otoda 2024 yılındaki artış trendi Mart ayında 109.828 satış adedi ile önceki aya göre %6 artarak rekorlarına devam etti. Ocak-Mart ayı toplamında ise bir önceki yıla göre %25,2 artış gerçekleşti.

2. El oto pazarı Mart ayına, seçim öncesinin ve Ramazan ayının durgunluk beklentileriyle başladı. Ancak, alıcıların seçim sonrası fiyat artış beklentisi ve finansmana erişimin giderek güçleşeceği ön görüsü ile araç alımlarını seçim öncesine çektiği görüldü. Satıcılar da seçim sonrası benzer beklentiler ile stoklarını eritmek için müşterilerle aynı noktada buluştular. Bu durum,15 yaşına ve 350.000 km’ye kadar olan araçlarda beklentilerin üzerinde %40 satış artışı getirdi. Bu paralelde 2. El motorlu araç satıcılarından alınan bilgilere göre, 0 km ve 2. El araç fiyatları arasındaki denge piyasa normallerine döndü.

Yukarıdaki yorumlar ile aşağıdaki sektörel bazlı verilerin birlikte değerlendirilmesi daha anlamlı olacaktır.

Bayram Öncesinde İkinci El Otomobil Satışlarındaki %40’lık Artış Dikkat Çekiyor!

Analizimizde, Mart ayında piyasaya sürülen B, C, D ve E segmenti araç sayısında bir önceki aya göre %40’lık bir artış olduğunu gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yılın Mart ayına göre dönemine göre artış oranı %23 olarak kaydedilmiştir.

İkinci El Otomobilde Mart Ayında C Segmenti Değer Kaybederken, D Segmenti Değer Kazandı!

B ve E sınıfı araçlar Mart ayında TL bazında fiyat istikrarını korurken, D sınıfı araçlarda %2’lik bir fiyat artışı saptanmıştır. C sınıfında ise fiyatlar %2 gerilemiştir. Geçtiğimiz yılın Mart ayına göre en büyük fiyat artışının B segmenti olduğu kaydedilmiştir.

Euro Cinsinden İkinci El Araç Fiyatlarındaki Düşüş Mart’ta da Sürüyor!

Analizimiz, popüler B,C,D ve E segmenti ikinci el araçların EURO bazında değer kaybına uğradığını ortaya koyuyor. B, C ve D segmentlerindeki araçlar Mart ayında %3’lük bir fiyat düşüşü sergilerken, E segmenti %4’lük bir düşüş gösterdi.

B ve D Segment Araçlarda Satış Süreleri Kısalırken C ve E Segmentte Süreler Uzuyor!

Aylık ikinci el araç pazar analizleri, B ve D segmentlerindeki otomobillerin satış sürelerinin kısaldığını ortaya koyuyor; B segmenti araçlar 60 günden 58 güne, D segmenti ise 75 günden 74 güne geriledi. Buna karşın C segmentinde 1 günlük artışla 62 günlük satış süresi gözlemlenirken, E segmenti araçlar da 92 günden 95 güne çıkarak daha uzun süre satışta kalmaya başladı.