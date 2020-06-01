Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilere, idman öncesinde korona virüs testi yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde saat 11.00’da core çalışmasıyla başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla idmanı noktaladı.

Antrenman öncesi sarı-lacivertli teknik ve idari heyete, futbolcular ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personele korona virüs testi yapıldı.