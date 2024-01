Binlerce vatandaş, “Gazi Şehre Ana Esnafa Dost”, “Yeni Döneme Usta” ve “Çıraklık Kalfalık Dönemi Tamam Ustalık Dönemiyle Durmak Yok Yola Devam” yazılı dövizlerle Başkan Fatma Şahin’e havalimanında tezahürat etti.



Buradaki konuşmasında yerel seçimlerde Türkiye rekorunu kırmaya hazır olduklarını belirten Başkan Şahin, “Ben sizin bacınız olarak Rabbime hamdediyorum. Siz benim yol arkadaşımsınız. Siz benim Canım ciğerimsiniz. Allah sizden razı olsun. AK Parti, şehrin derdiyle dertlenendir. AK Parti, milletin davasını sahiplenendir. Gaziantep AK Parti’dir, AK Parti Gaziantep’tir. Yerel seçimlere hazırız ve kararlıyız. Seçimlere, bacılarımızla, annelerimizle ve bütün ilçelerimizle hazırız. Bütün aile fertlerimizle seçime hazırız. AK Parti, dünyada tarih yazıyor. 21 yıl önce, ‘Önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın’ dedik. 21 yıl önce milletimizin hizmetkarı olduk. Sandıktaki her oyu kendimize namus gördük. Bu her oy için AK Parti’nin bütün kadroları, gece gündüz demeden bütün kadrolarıyla büyük bir dayanışmayla sahada oldu. Yıkılmadık, dimdik yürüdük. Gaziantep için daha çok gidecek yolumuz var. Bir anne gözüyle bakıyoruz. 2 milyona anne gözüyle bakıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğitim şehri Gaziantep diyerek 700 bin çocuğun eğitim sürecinde yanında olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yola devam ettiklerini ifade eden Başkan Şahin, “Yolumuz bahtımız açık olsun. Spor şehri Gaziantep anlayışıyla şehrimizdeki her gencin ve çocuğun spor ihtiyaçlarını karşıladık, spor tesislerimizi faaliyete geçirdik. Şu anda 71 günümüz kaldı. 18’inci defa milletimizin terazisine çıkacağız. Bu süre zarfında kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Çalınmadık kapı bırakmamaya hazır mıyız, Türkiye rekoru kırmaya hazır mıyız? Duy Ankara! Gaziantep kararını verdi” diye konuştu.