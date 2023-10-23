Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Erbakan, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan parti standını ziyaret etti. Burada vatandaşlara hitap eden Erbakan; milli görüş belediyeciliğini yeniden vatandaşla buluşturacaklarını kaydederek; "Belediyecilik anlamında en kuvvetli referanslara ve iş bitirme belgelerine milli görüş sahiptir. 1989 ve 1994 yılındaki milli görüş belediyecilik hizmetleri; rüşvetin, yolsuzluğun, adam kayırmanın, hırsızlığın, çifte standardın, adaletsizliğin olmadığı bir belediyecilik. Bugün olduğu gibi belediyeleri boğazına kadar borca batıran değil, bir yandan efsane hizmeti yaparken bir yandan belediyenin borçlarını kapatan bir belediyecilik. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla yapılan bir belediyecilik. Bunların örnekleri de var. Bugün Yeniden Refah Partisi olarak ne diyoruz? O mirasa sahip çıkan, o çizginin devamı olan, aynı aşkla yürüyen partimiz; Mart ayında Kayseri'de, ilçelerinde ve tüm Türkiye'de belediyeleri alacak ve efsane hizmetlerle milletimizi yeniden buluşturacak Allah'ın izniyle. Makam için, rakam için, ihale için, koltuk için, şöhret için çalışan değil Allah rızası için çalışan kadrolarımızla geleceğiz ve tertemiz bir sayfa açacağız inşallah. 1994'teki Türkiye'nin üçte ikisindeki belediyelerin Refah Partisi tarafından alınması ve anlattığımız efsane hizmetlerin gerçekleşmesi Refah Partisi'ni 1995 seçimlerinde birinci parti yaptı, 1996'da iktidar olduk. Şimdi yine aynısı olacak. İnşallah önce 2024'te yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de merkezi iktidar olacak inşallah" dedi.

Partinin, ülkenin en hızlı büyüyen partisinden biri olduğunu da sözlerine ekleyen Fatih Erbakan; "Milletimizin desteğini, teveccühünü bütün Türkiye'de görüyoruz. Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'taydık, ondan önce Konya'daydık. Nereye giderseniz gidin milletimiz akın akın Yeniden Refah Partisi'ne koşuyor. Yeniden Refah Partisi, aziz milletimizin umudu haline gelmiş durumda. Gittiğimiz yerlerde üye kaydetmekten esnafı gezmeye fırsat bulamıyoruz. Birkaç saatin içerisinde binlerce üye yapıyoruz. Partimiz, milletin umudu haline gelmiş. Geçtiğimiz ay 20 binin üzerinde yeni üye kaydını gerçekleştirerek partimiz, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduğunu ortaya koydu. Bu ay da yine 20 binin üzerinde yapacağız. İnşallah en kısa zamanda üye sayımızı 500 binin üzerine çıkartacağız. Bu üye sayısındaki artış, milletimizin teveccühünün ispatıdır" ifadelerini kullandı.