Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un toplumun dezavantajlı kesimlerini desteklemek amacıyla büyük önem verdiği ve desteklediği kadın destek merkezleri, ilçede yaşayan kadınların sosyo ekonomik yaşama katılmasını sağlamaya devam ediyor.

Okuma yazma, biçki dikiş, el sanatları, Kur’an-ı Kerim öğretimi, spor salonu ve kreş gibi hizmetlerin sunulduğu Akabe Kadın Destek Merkezine devam eden kadınlar, buradaki faaliyetler sayesinde hayatlarının değiştiğini ifade ederek, Başkan Mehmet Kuş’a ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. Kurslarda edindikleri mesleki beceriler sayesinde hem ailelerinin ihtiyacı olan giysileri dikmeye hem de evlerinde kurdukları küçük atölyeler sayesinde para kazanmaya başlayan kadınlar, yine burada edindikleri yeni arkadaşlıklar sayesinde de sosyal olarak gelişmeye devam ediyor.

Evde oturarak boş zamanlarını öldürmek yerine, kadın destek merkezlerine gelerek çok kıymetli kazanımlar elde eden kadınlar kurslara devam ederken, küçük çocukları da aynı yerdeki kreş ve ana sınıfında yeteneklerini geliştirerek geleceğe hazırlanıyor.