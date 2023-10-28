Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantıda ihracatın son dönemdeki yükselişini vurgulayan Uraloğlu, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12'nci Kalkınma Planı hedeflerini ortaya koyduğunu, yıllık ortalama yüzde 5 istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflendiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, “Eylül ayı ihracatımız 22 milyar 670 milyon dolarla yeni bir rekor kırdı. Bu Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracat rakamı. Ocak-eylül döneminde 187 milyar 464 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 ayda ise ihracatımız 253 milyar 534 milyon dolara yükseldi. Hizmet ihracatımızda ilk 9 ay itibarıyla yüzde 14'lük bir artış görüyoruz. 12'nci Kalkınma Planı hedefleriyle yıllık ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz” dedi.



“Orta koridorda yer alıyoruz”

Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir konumda olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Biz günleri değil yılları, 2053'leri konuşuyoruz. Doğu-batı arasındaki önemli koridorlardan bir tanesi olan orta koridorda yer alıyoruz. Bakü, Tiflis ve Kars hattıyla Marmaray ile biz Pekin'den Londra'ya kadar olan ağı kesintisiz hale getirdik. Bir yük trenini kesintisiz bütün Avrupa'nın her köşesine gönderiyoruz. Artık gelişen zamanda sadece doğu-batı koridorları değil kuzey-güney koridorları da ciddi şekilde dünyanın gündemine gelmiş durumda. Bu anlamda İran'ın, Rusya'nın yakın coğrafyamızda birçok çalışmasının olduğunu biz biliyoruz. Hem kuzey- güneyi inşa etmek hem de doğu-batıyı desteklemek için özellikle Basra Körfezi'nden, havalimanından başlayıp Ovaköy Sınır Kapısı'na kadar gelen bin 200 kilometrelik demir yolu ve otoyol projesinden bahsetmek istiyorum. Burasını kalkınma yolu olarak adlandırıyoruz ve buradan bütün denizden gelen yüklerin havalimanı üzerindeki havalimanının birinci fazı 2025 yılında işletmeye açılacak. Denizden gelen bütün yüklerin artık karayoluyla, demiryoluyla, Avrupa'nın her noktasına yine onunla birlikte Akdeniz'den, Ege'den, Karadeniz'den diğer ülkelere geçişini biz sağlamış olacağız. Bu da bizim için kıymetli. Projesi bitti. Dört ülke olarak Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar birinci derecede bu konuda hızlıca çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.



“Hedeflerimizden vazgeçmedik”

Zengezur Koridoru hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, “Azerbaycan tarafında çalışmalar hızla devam ediyor. Nahçivan tarafında da çalışmalar var. Bizde de Dilucu, Iğdır, Kars arasındaki çalışmayı bu senenin sonu, bilemediniz önümüzdeki senenin başında başlatmayı düşünüyoruz. Ermenistan tarafından geçmeyle ilgili ya oradan olacak ya da İran tarafından olacak. Bu alternatifleri takip ediyoruz. Burada hayata geçti mi oradaki bizim kapasitemiz artmış olacak ve alternatif güzergahları tesis etmiş olacağız. Biz gerçekten gerek Uzakdoğu'dan gerek Ortadoğu'da gerekse Orta Asya'da ve Avrupa'da bütün bunların takipçisiyiz. 2 gün önce gene ben bu amaçla Brüksel'deydim. Belli temaslarda bulunduk. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Hedeflerimizden vazgeçmedik. Ama gelinen süreçte artık Avrupa Birliği için de Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu orada bir kez daha temin ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.



“Vizyoner projeler üretmeye devam ediyoruz”

Toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'de hayata geçirilen projelerden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “İzmir Ekonomi Üniversitemizin yakaladığı başarılar, en büyük gurur kaynaklarımızdan biri. Üniversitemiz son üç yıldır yakaladığı önemli başarı grafiğiyle vakıf üniversiteleri arasında 4. sıraya yükseldi. Bu doluluğun sadece nicelik değil nitelik olarak da değer taşıması bizi mutlu ediyor. Üniversitemiz, ülkemizin en başarılı öğrencileri tarafından tercih ediliyor. Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve geleceğe taşımak amacıyla üniversitemiz için yeni ve vizyoner projeler üretmeye devam ediyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitemize ve kentimize küresel ölçekte çevreci, son teknolojiye sahip yeşil ve akıllı bir kampüs kazandırmak hedefine yönelik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyoruz. Çeşme Otoyolu’ndan İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzelbahçe Kampüsümüze çift yönlü otoyol bağlantısı yapılması konusunda desteklerinizi diliyoruz” dedi.