Aydın’da esnaflık yapan kuaför ve berberler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Esnaflar, birçok meslek dalı gibi kendilerine de her zaman verilen desteklerden dolayı Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman yanlarında olduğunu belirten esnaflar, Çerçioğlu’na Aydın’daki başarılı çalışmalarından dolayı da kutladı. Çerçioğlu ise esnafın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.