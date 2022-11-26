Eskişehir’de alınan yüzde 70’lik su zammı sonrasında vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu sumatiklerden bazılarının çalışmaması tepkilere neden oldu.

Eskişehir’de dün yapılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında şebeke suyuna zam kararı, kentteki yükleme noktalarında birkaç gündür yaşanan yoğunluğu daha da arttırdı. Mevcut tarifeden şebeke suyu satın alarak kartlarına yüklemek isteyenler, soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden sabahın erken saatlerinde yükleme noktalarının yolunu tuttu. Vatandaşlar kuyrukta bekleyerek ucuz su almak isterken, bir yandan da yapılan yüzde 70’lik zamdan memnun olmadıklarını dile getirdiler.

Öte yandan, vatandaşların yükledikleri sumatiklerin bazılarının hizmet vermemesi vatandaşları çileden çıkardı. Mamure Mahallesi’nde bulunan sumatiğin farklı bir alana alınmasının ardından nüfusu kalabalık mahalledeki vatandaşların daha uzak mesafelere yönlendirilmesi ‘zam var, hizmet yok’ dedirtti.