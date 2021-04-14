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Yolun ortasındaki derin çukur sürücülere zor anlar yaşattı

Eskişehir’de bir bina inşaatının yakınında bulunan yolda önceden kazılmış ve düzgün kapatılmayan çukurda çöküntüler sürücülere zor anlar yaşattı.

ESKİŞEHİR 14.04.2021, 13:02
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Yolun ortasındaki derin çukur sürücülere zor anlar yaşattı

Eskişehir’de bir bina inşaatının yakınında bulunan yolda önceden kazılmış ve düzgün kapatılmayan çukurda çöküntüler sürücülere zor anlar yaşattı.

Tepebaşı ilçesinin Çamlıca mahallesi Yelkenli sokakta halen yapımı süren bir inşaatın önündeki yolda kazılan asfalt, çöküntülere neden oldu. Daha önce açılan ve iyi kapatılmayan çukur, yağmurunda etkisiyle derinleşti. Toprak dolgunun yanı sıra asfaltta da oluşan derin yarıklar, yolu kullanan araç sürücülerine zor anlar yaşattığı gözlendi.
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