Yıkılan tarihi hamamın suyu şifa arayanların hala uğrak noktası oluyor

Eskişehir’in Kızılinler Mahallesi’nde bulunan ve suyu mahalleli tarafından şifalı olarak nitelendirilen tarihi hamamın yıkılmasının ardından vatandaşlar, kayalıkların arasından gelen az miktarda suyu değerlendirmeye çalışıyor.

Yer altı suyu bakımından en zengin iller arasında yer alan Eskişehir’de, Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi önemli termal turizm merkezlerinden biri olarak biliniyor. Mahalledeki 100 yılı aşkın geçmişe sahip olduğu bilinen ve son yıllarda atıl halde bulunan tarihi hamam 2022 yılı içerisinde yıkıldı. Hamamın yıkılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Termal hareketliliğin sürmesi nedeniyle bölgede bulunan kayalıkların arasından akan sıcak su ise vatandaşlar tarafından değerlendirilmeye devam ediyor. Suyunun şifalı olduğu iddia edilen hamam, hastalıklarına çare arayan vatandaşlar tarafından özlemle anılıyor.