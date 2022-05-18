Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi Sürdürülebilirlik Adımları Derneği’nin Grundfos Türkiye ile birlikte yürüttüğü Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliğine Uyumu Atölyesi’ne ev sahipliği yaptı.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sürdürdüğü faaliyetlerin yanı sıra gençleri uzmanlar ile buluşturan etkinliklere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak Sürdürülebilirlik Adımları Derneği’nin Grundfos Türkiye ile birlikte yürüttüğü Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri Projesi’nin dördüncü atölyesi Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlendi. Çalışma çerçevesinde Yerel Yönetimlerin İklim Değişikliğine Uyumu Atölyesi gerçekleşti. Sürdürülebilirlik Adımları Derneği Başkanı Emrah Kurum tarafından gerçekleştirilen atölyede 30 katılımcı; atık ve atık yönetimi, ulaşım ve lojistik, enerji verimliliği ve yerel yönetimlerin iklim yönetimi ve uyumu konularını ele aldı. Grup çalışmasının ardından katılımcılar sunumlarını gerçekleştirdi. Atölye sonunda, Uzmanların Kariyer Adımları bölümünde gençler, Grundfos Türkiye çalışanlarının kariyer yolculuklarını dinledi ve sorularına yanıt buldu.

Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri Projesi

Sürdürülebilirlik Adımları Derneği ve Grundfos Türkiye tarafından, Grundfos | Poul Due Jensen Vakfı’nın desteğiyle yürütülen Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri Projesi sürdürülebilirlik ve mühendislik arasındaki ilişkiye dikkat çekmeyi, genç mühendislerin çevresel, sosyal problemler karşısında çözümler üretmelerini amaçlıyor.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, Uluönder Mahallesi Kamuran Sokak adresinde hizmet veriyor.