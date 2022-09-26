Yarım asır sonra ‘1. Mezunlar Günü’ programında bir araya geldiler

Eskişehir Ziya Gökalp İlkokulu mezunları, yarım asır sonra ‘1. Mezunlar Günü’ programında okullarında yeniden bir araya geldiler.

Eskişehir Ziya Gökalp İlkokulu mezunları yıllar sonra yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Bir araya gelen mezunlar adına bir konuşma yapan İbrahim Ünalan, ‘’Adını şair, yazar, düşünür Ziya Gökalp’ ten alan okulumuz Ziya Gökalp İlkokulu, Eskişehir’in Sütlüce mahallesindedir. Ziya Gökalp İlköğretim Okulu, 1963 tarihinde tek kat ve 5 derslikli olarak inşa edilmiş, 45 öğrenci ve 5 öğretmen ile eğitim-öğretime başlamıştır. 1966 yılında ikinci kat ilavesi ise,1974 yılında ek derslik yapılmış, 1991 yılında ilköğretime dönüştürülmüş, 2012 tarihinden itibaren de Ziya Gökalp İlkokulu olarak hizmet vermeye başlamıştır. Okulumuz mezunlarıyla, öğretmenlerimizle birlikte olmaktan mutluluk duyduk. Öğrencilik hayatımızda elbette üzüldüğümüz, yorulduğumuz anlar oldu. Ama bu anıları paylaşabilmek, her şeyi unutturan bir etkiye sahip oldu. Eski mezunlarımızla bir araya gelmek için etkinlikler yapmaya ve bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz. Eskişehir Ziya Gökalp İlkokulu mezunları olarak ilk buluşmamızdır. Hasret, özlem o kadar birikmiş ki, kimi zaman çevremizi bile görmez duymaz olduk. Katılan herkese, okul müdiremize, personele binlerce teşekkür ederiz. Yıllar sonra okul duvarlarına dokunmak, oranın havasını koklamak inanılmaz keyif ve sevinç verdi. İyi ki varsınız. Seneye daha büyük bir buluşmayı gerçekleştirmek niyetiyle’’ dedi.

Programda; okul mezunu ve 1996 yılında Şırnak’ta şehit olan Şükrü Mutluoğlu’nun annesi Elif Mutluoğlu da unutulmadı ve kendisine çiçek ve bayrak takdim edildi.