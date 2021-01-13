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Yaralı köpeği tedavi ettiren jandarma koruma altına aldı
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde sokak ortasında yaralı halde bulunan sokak köpeği, jandarma ekiplerinin çabası sonucu gerekli tedavi yaptırdıktan sonra koruma altına alındı.
ESKİŞEHİR 13.01.2021, 12:15
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Eskişehir Seyitgazi ilçesinde sokak ortasında yaralı halde bulunan sokak köpeği, jandarma ekiplerinin çabası sonucu gerekli tedavi yaptırdıktan sonra koruma altına alındı.İlçenin Yapıldak mahallesinde dün gece bir vatandaş, sokakta yaşan köpeğinin bacağından ağır yaralı olduğu görünce İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdi. İhbar üzerine derhal harekete geçen jandarma ekipleri, köpeği bulunduğu yerden alarak müdahale etmek üzere veteriner hekime götürdü. Tedavisi gerçekleştirilen ve bakımı yapılan yaralı köpek, Kırka Jandarma Karakoluna getirilerek korumaya alındı.
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