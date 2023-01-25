Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edildi

Eskişehir’de jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Han İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İskankuyu Mahallesi’nde doğal sebeplerle yaralanan bir kızıl şahin bulundu. Kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan kızıl şahin, doğaya salıverilmek üzere Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.