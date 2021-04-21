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Yaptıkları çalışmalarla köylerinin çehresini değiştirdiler

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü sakinleri, yaptıkları tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları ile köylerinin çehresini baştan aşağı değiştirdi.

ESKİŞEHİR 21.04.2021, 11:03
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Yaptıkları çalışmalarla köylerinin çehresini değiştirdiler

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü sakinleri, yaptıkları tadilat ve çevre düzenleme çalışmaları ile köylerinin çehresini baştan aşağı değiştirdi.

Köyde ve şehirde yaşamlarını sürdüren Yeşilyurt köyü sakinleri, köyün bütün çevre düzenlemesini, tadilatını kendi imkanlarıyla yaparak örnek oluyorlar. Şehirde yaşayan köylüler, pandemi döneminde hafta sonlarını temiz havada geçirmek için doğdukları toprakları tercih ediyorlar. Köyün boş arazilerini çam ağaçlarıyla donatan köy halkı, köyün çevresini değiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.
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