Eskişehirli Rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak kendi el emeği ile yaptığı eserlerin geliri ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyor.

Eskişehirli Rölyef sanatçısı Neşe Kalınbacak, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Rölyef, 18. yüzyıldan bu yana günümüze kadar gelen ve Osmanlı’ya dayanan bir sanattır. Rölyef, üç boyutlu kabartma sanatı olarak da geçer. Kâğıt rölyefte; şeffaf boncuk tutkalı, çöp şiş, atık kâğıt, soğuk silikon, kretuar ve boncuk boyası, deri rölyefte ise; deri, kretuar, iplik, boncuk boyası kullanıyorum. Kumaş ve keçe rölyefte ise; deri rölyefteki malzemeleri kullanıyorum’’ dedi.

Kendi el emeği ile rölyef olarak yaptığım tabloları eserleri satarak; ihtiyaç sahibi bireylere erzak olarak, sokak hayvanlarına mama ve tedavi masraflarına, huzurevinde yaşayan kimsesizlere, okul aile birliklerine veriyorum ve yardım ediyorum’’ dedi.