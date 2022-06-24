Yağışlı hava Eskişehir’i tekrar etkisi altına alacak

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge için önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının düşmesi beklenirken, yağışlı havanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinin önümüzdeki günlerde serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan tahminlere göre, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalması ve mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği belirtiliyor. Öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Yapılan uyarılarda vatandaşların, kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtildi.