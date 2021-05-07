Yabancı öğretim üyeleriyle ’Uluslararası Çevrim İçi Ders Verme Hareketliliği’

Anadolu Üniversitesi, kendi çevrim içi öğrenme yönetim sistemi Mergen aracılığıyla, bu eğitim öğretim yılında da ‘Uluslararası Çevrim İçi Ders Verme Hareketliliği’ faaliyetlilerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Erasmus+ faaliyeti aracılığıyla Litvanya Vytautas Magnus University’den Mindaugas Samuolaitis, Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu’nun Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi dersine; Litvanya Mykolas Romeris University’den Dr. Mantas Dilys ise Doç. Dr. Ozan Ağlargöz’ün Business Management dersine katıldılar. Ayrıca, ikili iş birliği protokolleri kapsamında ise Universitas Islam Indonesia’dan dört öğretim üyesi İşletme Bölümü tarafından misafir edildi. Dr. Hendi Yogi Prabowo, Prof. Dr. Seval Selimoğlu’nun Auditing dersinde; Dr. Dekar Urumsah ise Doç. Dr. Didem Paşaoğlu Baş’ın Management Information Systems dersinde öğrencilerle bir araya geldi. Bununla birlikte, Universitas Islam Indonesia’dan misafir edilen diğer öğretim üyeleri Dr. Ayu Chairaina Laksmi ve Riana Mahfuroh ise Anadolu Üniversitesi’nde kullanılan Mergen sistemini tanımak amacıyla derslere gözlemci olarak katıldı. Bu kapsamda uluslararası çevrim içi ders verecek öğretim üyelerine rehber olması amacıyla, Arş. Gör. Aylin Koca, Arş. Gör. Ali Benli ve Arş. Gör. Aykut Yakar tarafından hazırlanan Mergen kullanım kılavuzu, İşletme Bölümü Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından İngilizceye tercüme edildi.

“Salgın bu etkileşimin önüne geçemedi”

Faaliyet hakkında görüşlerini paylaşan İşletme Bölümü Erasmus+ Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kulalı, bölümlerinde öğretim üyesi misafir etmenin her zaman öğrenciler için çok güzel etkileşimler oluşturduğunu ve salgının bu etkileşimin önüne geçememiş olmasından dolayı memnun olduklarını belirtti. Kulalı ayrıca, bundan sonraki dönemde yine aynı şekilde uluslararası öğretim üyesi misafir etme konusundaki heyecanlı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

“Faaliyetlerin Mergen sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebilmesinden dolayı mutluyuz”

İşletme Bölümü Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Aykut Yakar ise misafir öğretim üyelerinin gerçekleştirilen oryantasyon toplantılarında Mergen sistemini oldukça başarılı bulduklarını, ders sonrası yapılan görüşmelerde çevrim içi hareketlilik sürecinden oldukça memnun kaldıklarını aktardı. İşletme Bölümü Erasmus+ Koordinatör Yardımcısı Araş. Gör. Gülşen Çavuş, Erasmus+ kapsamındaki hareketlilik faaliyetlerinin Mergen sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebilmesinden dolayı mutlu olduğunu, sistemin mesafeleri ortadan kaldırmasıyla çevrim içi çalışma ortamının keyifli ve verimli bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.