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Vosvoslar Muzaffer bebek için toplandı
Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü üyeleri, SMA hastası Muzaffer bebek için yardım kampanyası düzenledi.
ESKİŞEHİR 29.11.2021, 23:06
Eskişehir Eskivos Vosvos Kulübü üyeleri, SMA hastası Muzaffer bebek için yardım kampanyası düzenledi.
Eskivos Vosvos Kulübü, SMA hastalarına ve Muzaffer bebeğe dikkat çekmek için 20 araç ve gönüllü ekip arkadaşları ile Hamamyolu’nda yardım kampanyası düzenledi. Saat 12.00’de başlayan etkinlik akşam saatlerine kadar sürdü. Halktan toplanan bağışlar Eskişehir Valiliği’ne teslim edildi.