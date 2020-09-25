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Vali Ayyıldız, Karacahisar Kalesi arkeolojik kazı alanını ziyaret etti

VALİ EROL AYYILDIZ, KARACAHİSAR KALESİ ARKEOLOJİK KAZI ALANINI ZİYARET ETTİ

ESKİŞEHİR 25.09.2020, 15:54
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Vali Ayyıldız, Karacahisar Kalesi arkeolojik kazı alanını ziyaret etti

Vali Erol Ayyıldız, kazı çalışmaları devam eden Karacahisar Kalesi’ni Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın da yer aldığı heyetle birlikte ziyaret etti.

Eskişehir’i ilklerin şehri olarak değerlendiren Vali Erol Ayyıldız, Osmanlı’nın ilk fethettiği ve ilk hutbenin okunduğu Karacahisar’da bir feyz-i millînin gömülü olduğunu, 2020 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı çalışmalarının bu feyz-i millînin gün ışığına çıkarılmasında kilit rol üstlendiğini söyledi. Vali Ayyıldız, Osmanlı’nın kuruluşunda önemli yeri olan Karacahisar Kalesi’nde kazı araştırma ve incelemelerin yanında koruma ve yenileme çalışmalarının da yapılıp bilim dünyasına ve turizme sunulacağının altını çizdi.

Eskişehir’in tarihî ve kültürel yapılar bakımından zengin bir kent olduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Ayyıldız, çalışmaları hassas bir şekilde sürdüren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a, kazı başkanı Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yılmazyaşar ve kazı ekibine teşekkürlerini iletti.

Karacahisar Kalesi kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmazyaşar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle ve Eskişehir Valiliğinin destekleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu kazının Kuruluş Dönemi Osmanlı arkeolojisinin en önemli temsili olduğunu ifade etti.

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