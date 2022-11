Uzmanından “IMEI harcına gelen fiyat artışı klonlamayı artırabilir” uyarısı

Eskişehir’de cep telefonu satış bayii işleten Korkmaz Sönmez, IMEI kayıt harcının 2023 yılında 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye yükselmesinin, yasadışı olan IMEI klonlamayı artırabileceğini belirtti.

Yurt dışından seyahat yoluyla getirilen cep telefonlarından alınan kullanım izni (IMEI kayıt) harcı, 2022 yılının sonuna kadar 2 bin 732.40 TL olarak uygulanıyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranıyla birlikte 2023 yılındaki IMEI kayıt ücreti 6 bin 91.33 TL olarak belirlendi. Eskişehir’de uzun yıllardır sıfır ve ikinci el cep telefonu satış bayii işleten Korkmaz Sönmez, “Öncelikle bu IMEI kaydı, Avrupa ülkelerinde söz konusu değil. Global üretilen ve satılan ürün dünyanın her yerinde kullanılabiliyor. IMEI kayıtlarına getirilen ücretlendirmeden sonra, yasadışı olan IMEI klonlama işlemi baş göstermeye başladı. Rastgele seçilen bir IMEI numarası ile aktif bir telefonun numarası çalınmış oluyor. Böylelikle herkesin kullandığı cep telefonu riskli olmaya başladı, her an çalınabilir duruma geldi. Bu kayıt işleminin şöyle handikapı var, kaydettirdiğini cihazı tek hat ile kullanabiliyorsunuz. IMEI klonlama belli markalara yapılamıyor. Ama klonlama işlemi gerçekleşen marka sayısı da oldukça fazla. Klonlama işlemi artabilir. Bir ay önce yapılan uygulama ile yaklaşık 7 yıl kullanılmayan cihazların IMEI numaraları iptal ediliyordu, şimdi 1 yıla düşürüldü. Bu klonlamanın önüne geçmek için güzel bir uygulama fakat çalınan numaralara bir şey yapılamıyor maalesef. Gençlerin işlerine yarayacak bir cihazı yarı fiyatına mal etmeye çalışacaklalar” dedi.