Uyuşturucu satışı şüphesiyle tutuklu yargılanan şahsa 10 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir’de geçtiğimiz Ocak ayında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ayında gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklandı. Şüpheli devam eden yargılanma sürecinde, bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma gerçekleştirildi. Suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulunan şüpheliye mahkeme heyeti tarafından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan 10 yıl hapis verildi. Ayrıca şüpheli 20 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.