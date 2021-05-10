Kuruculuğunu Ankara Keçiören ilçesi Fevziatlıoğlu İlkokulundan Behiye Huyugüzel ve Mecidiye İlkokulundan Ayşe Türkoğlu öğretmenlerinin yaptığı “Tüketirken Tükendik” eTwinning projesine; Eskişehir de katıldı.

Eskişehir Halil Yasin İlkokulundan Fethi Sürücü ve İhsan Volkan Özkan, Manisa’dan Halil Mandacı İlkokulu Elif Aydemir, Şanlıurfa Prof. Abdülkadir Karahan İlkokulundan Hilmi Murat Peker, Yalova Hüseyin Alkaş İlkokulundan Özge Sabaz, Tokat Zile Melik Gazi İlkokulundan Nihal Doğanay ve Romanya’dan Murgıla Rita, Makedonya’dan ise Zaklına Stojanovska destek vererek sosyal bir projeye imza attılar.

Proje ekibinde yer alan Eskişehir Halil Yasin İlkokulu öğrencileri sınıf öğretmenleri Fethi Sürücü ve İhsan Volkan Özkan rehberliğinde atık malzemelerden yaptıkları kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları sosyal proje kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde sokak hayvanları aç kalmasın diye aldıkları mamalarla yanlarına kadar giderek onları elleriyle beslediler.